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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Оккупанты атаковали FPV-дронами жилой квартал Семеновки на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 марта, российские войска обстреляли FPV-дронами пограничную Семеновку в Черниговской области.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ

Как отмечается, вражеские беспилотники целились по жилому кварталу города.

В результате российской атаки повреждены дома и магазины, а также гражданская машина.

Сообщается, что люди не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска совершили 89 обстрелов приграничья Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, - ОК "Північ"

Обстрелы Черниговщины 20 марта

"Такие удары по приграничному городку и другим населенным пунктам области происходят ежедневно. Ежедневно россия терроризирует наших людей. россия точно не готова к миру", - подчеркнул председатель ОГА.

Обстрелы Черниговщины 20 марта
Обстрелы Черниговщины 20 марта
Обстрелы Черниговщины 20 марта

Автор: 

обстрел (27036) Черниговская область (1125) Корюковский район (11) Семеновка (3)


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Чому ми не знищуємо прикордонні міста россійських нацистів?
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20.03.2025 14:08 Ответить
 
 