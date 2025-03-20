Оккупанты атаковали FPV-дронами жилой квартал Семеновки на Черниговщине. ФОТОрепортаж
Сегодня, 20 марта, российские войска обстреляли FPV-дронами пограничную Семеновку в Черниговской области.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ
Как отмечается, вражеские беспилотники целились по жилому кварталу города.
В результате российской атаки повреждены дома и магазины, а также гражданская машина.
Сообщается, что люди не пострадали.
"Такие удары по приграничному городку и другим населенным пунктам области происходят ежедневно. Ежедневно россия терроризирует наших людей. россия точно не готова к миру", - подчеркнул председатель ОГА.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий20.03.2025 14:08 Ответить Мне нравится 1
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