Оккупанты атаковали FPV-дронами жилой квартал Семеновки на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 марта, российские войска обстреляли FPV-дронами пограничную Семеновку в Черниговской области.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ

Как отмечается, вражеские беспилотники целились по жилому кварталу города.



В результате российской атаки повреждены дома и магазины, а также гражданская машина.



Сообщается, что люди не пострадали.

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"Такие удары по приграничному городку и другим населенным пунктам области происходят ежедневно. Ежедневно россия терроризирует наших людей. россия точно не готова к миру", - подчеркнул председатель ОГА.





