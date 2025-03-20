Видеограф "Суспільного" Кирилл Поликевич погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФОТО
Во время выполнения боевого задания в Донецкой области 16 марта 2025 года погиб военнослужащий, видеограф "Суспільне Дніпро" Кирилл Поликевич.
О гибели Кирилла сообщает "Суспільне Дніпро", передает Цензор.НЕТ.
Кирилл Поликевич погиб недалеко от поселка Преображенка Покровского района Донецкой области. Ему было 42 года.
Что известно о павшем Герое?
Поликевич мобилизовался в ВСУ в июне 2023 года.
Сначала он служил в бригаде противовоздушной обороны Днепра, впоследствии участвовал в военных действиях на восточном направлении, дважды вместе с побратимами он выходил из окружения российских войск.
После реабилитации служил на Херсонщине, а дальше на востоке гранатометчиком мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. В феврале 2025 года от командира получил почетную награду "Пехота Вооруженных Сил Украины".
На областное государственное телевидение Днепра Кирилл Поликевич пришел в декабре 2008 года инженером отдела монтажа. В 2018 году он начал работать на "Суспільному" над проектом "Утро на Суспільному". В 2020 году перешел на должность видеографа.
"Кирилл был очень добрым человеком, сдержанный, но с улыбкой на лице. Я успела поработать с ним всего полтора месяца до того, как он ушел служить. Но, несмотря на это, каждый раз, когда был в Днепре и забегал на филиал, мы садились в моем кабинете и разговаривали. Последний раз он приходил 26 декабря 2024 года. Тогда как раз были блэкауты... Мы просидели где-то час в кабинете в полумраке, просто разговаривали... О жизни, о его службе (тогда он был на Херсонском направлении, а эти места я хорошо знаю), о семье, строили уже планы на его возвращение на работу. Это действительно трагедия для всей семьи "Суспільне Дніпро"...", - поделилась менеджер "Суспільне Дніпро" Екатерина Лысюк.
У Кирилла Поликевича остались жена Ольга и восьмилетняя дочь София.
По данным Института массовой информации, Кирилл Поликевич стал 100-м в списке погибших медийщиков, которых убила Россия с начала полномасштабного вторжения.
Редакция "Цензор.НЕТ" выражает искренние соболезнования семье павшего Героя.
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