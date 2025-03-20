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Фальсифицировали уголовные дела для улучшения статистики: Будут судить шестерых правоохранителей из Сумщины, - ГБР. ФОТОрепортаж

Завершено досудебное расследование в отношении шести правоохранителей из Сумской области, которые для улучшения статистики раскрытия преступлений незаконно привлекали к ответственности невиновных лиц. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, фигуранты дела подыскивали местных жителей, которые вели асоциальный образ жизни, и предлагали им за небольшое денежное вознаграждение взять на себя вину за преступления, которых они не совершали. Для каждого "фигуранта" определяли роли: одни становились "преступниками", другие - "потерпевшими" или "свидетелями".

"В одном из эпизодов правоохранители инсценировали избиение человека. По заранее разработанному сценарию они "оперативно раскрыли" преступление, провели фиктивные следственные эксперименты и выдвинули подозрение подставному лицу. Аналогично было "раскрыто" дело о якобы похищении банковских карточек - невиновному человеку безосновательно объявили подозрение", - рассказали в ГБР.

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Правоохранители фальсифицировали уголовные дела

Всего задокументировано четыре подобные фальсификации.

В ГБР добавили, что сейчас все шестеро правоохранителей уволены с должностей. Им предъявлено обвинение в незаконном привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, соединенном с фальсификацией доказательств (ч. 2 ст. 372 УК Украины), а также в неоконченном покушении на аналогичное преступление (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

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Правоохранители фальсифицировали уголовные дела

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители фальсифицировали уголовные дела

Автор: 

подлог (1364) правоохранительные органы (2969) ГБР (2979)


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Ніколи такого не було, і от знов...
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20.03.2025 16:54 Ответить
ну а следователи Червинского ровно сидят?
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20.03.2025 16:57 Ответить
Я навіть НЕ здивований. Удавані показники СУПЕР потрібної діяльності. КУПа ухилянтів і УЙОБИЩ яких не помічає феміда України((((
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20.03.2025 17:18 Ответить
Такого б точно не було, якби відмовилися від совєцької системи оцінювати роботу дивними показниками, такими, як відкриті кримінальні справи наприклад.
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20.03.2025 18:03 Ответить
... дуже патужно працювала поліція.
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20.03.2025 21:30 Ответить
 
 