Песков о картине Зеленского с горящим Кремлем: Это демонстрирует уровень духовного развития. АУДИО+ФОТО

Представитель диктатора Путина Дмитрий Песков прокомментировал фото президента Владимира Зеленского на фоне картины с изображением горящего Кремля.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне был опубликован материал издания Time, в котором было фото президента возле картины, на которой изображен Кремль, охваченный огнем.

Песков сказал, что предпочел бы не комментировать эту фотографию.

"Наверное, это лучшим образом демонстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на этих фотографиях. В любом случае, это не украшает тех, кто снимает это, кто это публикует и кто позирует", - сказал представитель российского диктатора.

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