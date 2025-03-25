Песков о картине Зеленского с горящим Кремлем: Это демонстрирует уровень духовного развития. АУДИО+ФОТО
Представитель диктатора Путина Дмитрий Песков прокомментировал фото президента Владимира Зеленского на фоне картины с изображением горящего Кремля.
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, информирует Цензор.НЕТ.
Накануне был опубликован материал издания Time, в котором было фото президента возле картины, на которой изображен Кремль, охваченный огнем.
Песков сказал, что предпочел бы не комментировать эту фотографию.
"Наверное, это лучшим образом демонстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на этих фотографиях. В любом случае, это не украшает тех, кто снимает это, кто это публикует и кто позирует", - сказал представитель российского диктатора.
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+55 Николай Николаевич #334532
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Все інше понти
що так і хочеться вас всіх спалити і на шматки порвати
за ті вбивства , які скоюєте в Украіні цілодобово !
Вся бидлота кацапська підлягає знищенню 🙁
А чому ви усі вважаєте це приниженням?
піськов старе гебешне лайно-він може брякнути те що можна вважати і приниженям і возвеличенню в одній фразі.
І от саме в цій фразі я бачу вищання старої згвалтованої свино-собаки яка прохає щоб її не били а просто обісцяли.
Фраза-"Це демонструє рівень духовного розвитку"
Так вона має ще один як мінімум ще один сенс- підлизати сраку Президента України особисто піськовим. Ну а для чого.....
А палити щоночі Україну і вбивати мирняк-це прямо супердуховність.
Чиє б мукало...
Інакше , такий витончений естет як він , на погану картину навіть не звернув би й уваги .
Особливо на фоні того, що зараз треба як ніколи для світових ЗМІ виглядати бажаючими миру на відміну від роССії...
штучне примазування до патріотів і героїзму воїнів ЗСУ.
Навколо справжнього Зеленського мають бути картини:
"Героїчне розмінування Чонгару",
"Потужне згортання ракетних програм",
"Залізні яйця в Омані",
"Хуцпа шлімазла Зелі у Білому Домі" і т.п......