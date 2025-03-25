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Песков о картине Зеленского с горящим Кремлем: Это демонстрирует уровень духовного развития. АУДИО+ФОТО

Представитель диктатора Путина Дмитрий Песков прокомментировал фото президента Владимира Зеленского на фоне картины с изображением горящего Кремля.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне был опубликован материал издания Time, в котором было фото президента возле картины, на которой изображен Кремль, охваченный огнем.

Песков сказал, что предпочел бы не комментировать эту фотографию.

Зеленский снова попал на обложку Time

"Наверное, это лучшим образом демонстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на этих фотографиях. В любом случае, это не украшает тех, кто снимает это, кто это публикует и кто позирует", - сказал представитель российского диктатора.

Читайте также: Зеленский о методе "кнута и пряника" от Трампа: Если пряник для РФ отравлен, то - слава Богу

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) кремль (725) Песков Дмитрий (1856) россия (95365)


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Топ комментарии
+55
Авжеж, хто б казав про духовний розвиток! Їб@ний кацап- нацист!?
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25.03.2025 12:32
+28
отже підгорів пердачок трішки
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25.03.2025 12:32
+27
Песьков , а ви довбані кацапи , такі духовні ,
що так і хочеться вас всіх спалити і на шматки порвати
за ті вбивства , які скоюєте в Украіні цілодобово !
Вся бидлота кацапська підлягає знищенню 🙁
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25.03.2025 12:37
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Авжеж, хто б казав про духовний розвиток! Їб@ний кацап- нацист!?
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25.03.2025 12:32 Ответить
І да, воно розуміє яких ворогів параша собі нажила під боком, і через це "назаддарогінєт"
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25.03.2025 12:34 Ответить
В Школе Письков плохо учился:"Москва, спаленная пожаром..." И далее по тексту. Может, Зе любитель русской литературы просто!
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25.03.2025 14:37 Ответить
отже підгорів пердачок трішки
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25.03.2025 12:32 Ответить
Підгорить, коли буде чим підпалити. А так психічна атака на парашинців.
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25.03.2025 12:37 Ответить
"Да, скіфи ми...."!
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25.03.2025 12:39 Ответить
а кацапи скуфи
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25.03.2025 12:48 Ответить
А ти, кацапське мудло, що інше хотів там побачити? ПНХ.
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25.03.2025 12:33 Ответить
от ***** у морозилці цілком природньо виглядає
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25.03.2025 12:33 Ответить
А хто таке пісков?
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25.03.2025 12:34 Ответить
Йоршик - це вишкрабок для унітаза
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25.03.2025 12:39 Ответить
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25.03.2025 12:46 Ответить
Респект!
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25.03.2025 13:55 Ответить
Чиє б мичало.
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25.03.2025 12:34 Ответить
Ну правильно. Набагато скрєпніше побудувати язичницьке капище і тримати у ньому кашкета гітлера.
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25.03.2025 12:34 Ответить
А кремлівськии недоносок - шо кожен день шмаляє по Украіні Шахедами і ракетами - мабуть високодуховнии гуру
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25.03.2025 12:35 Ответить
Зеленський актор, він воює по своєму: відосиками, постами в соцмережах, юмором, через інтерв'ю, потужними спітчами, самітами, форумами, платформами.. А потрібна добротна зброя, крилаті ракети на 2000+км, балістичні на 1000км, відьха на 200км.. і багато-багато, щоб розїбати всі виробництва до уралу.
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25.03.2025 12:36 Ответить
Ви праві.
Все інше понти
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25.03.2025 12:43 Ответить
В кремле каждый может обидеть Украинского художника,но не каждый успеет извиниться...
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25.03.2025 12:36 Ответить
В Зеленського картина а у пескова на стіні фотки розбомбленого Охматдиту.
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25.03.2025 12:37 Ответить
Песьков , а ви довбані кацапи , такі духовні ,
що так і хочеться вас всіх спалити і на шматки порвати
за ті вбивства , які скоюєте в Украіні цілодобово !
Вся бидлота кацапська підлягає знищенню 🙁
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25.03.2025 12:37 Ответить
Креативніше було б - пуйло над "чемаданчиком",що скажеж пєшков-пєсков?
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25.03.2025 12:37 Ответить
**** їх Вова!
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25.03.2025 12:39 Ответить
Вот это у писькова пятую точку порвало 🤣
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25.03.2025 12:39 Ответить
Духовнєє працювати ******** геббельсом у ********* гітлера !
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25.03.2025 12:39 Ответить
ну так, хто б ще пи...дів про духовний розвиток, як не таксист істанбульський, не скрєпно - значить не духовно, адже є думка піськова і неправильна.
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25.03.2025 12:42 Ответить
усатый черт отреагировал на какую то там картину. Что бы ты **** сказал, если бы каждую ночь горели соседние многоэтажные дома.... ?
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25.03.2025 12:43 Ответить
питання "хатят лі рускіє вайни ?" уже не актуальне в Європі. Європа тепер переймається тим, як зупинити російський фашизм з ядерним арсеналом. Це все, що треба знати про "духовний розвиток" на росії.
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25.03.2025 12:45 Ответить
та точно,дуже духовний, треба було на фоні розкиданих кишок та гівна кацапа фоткатись,та ще й привіт його соплемінникам передати спираючись на черепуху
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25.03.2025 12:45 Ответить
Представники кацапського "духовного" розвитку асового скорочують собі своє нікчемне життя в полях України
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25.03.2025 12:45 Ответить
Хтоб вже говорив про рівень духовного розвитку....
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25.03.2025 12:47 Ответить
Итальянцы, как авторы этого сооружения, вроде и не против, что бы спалить этот крысятник!
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25.03.2025 12:55 Ответить
Пя-асьок, а шо не так? Чи водка пейгрязиваляйся - о.уйный уровень духовного развития кацапа, как ошибки природы? Как кацап ты не крути, передаст , цэ будешь ты... Киев тебя породил, Киев тебя и отпоет.
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25.03.2025 12:56 Ответить
набагато краще за толстоєвського…
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25.03.2025 12:56 Ответить
Якийсь там піськов видав на гора одне в перекладі на людську мову- "Це демонструє рівень духовного розвитку".
А чому ви усі вважаєте це приниженням?
піськов старе гебешне лайно-він може брякнути те що можна вважати і приниженям і возвеличенню в одній фразі.
І от саме в цій фразі я бачу вищання старої згвалтованої свино-собаки яка прохає щоб її не били а просто обісцяли.
Фраза-"Це демонструє рівень духовного розвитку"
Так вона має ще один як мінімум ще один сенс- підлизати сраку Президента України особисто піськовим. Ну а для чого.....
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25.03.2025 12:57 Ответить
То може краще відео де у Києві на 9 поверсі жінка живцем горить тому уроду послати ? Це точно продемонструє духовність кацапів ! Пів Березняків чули крики! За це не тільки кремль , а й усю москву спалити треба. Я памʼятаю як українці висловлювали співчуття до 2022 року коли на кацапії люди у торговому центрі згоріли , і памʼятаю і бачу як кацапи радіють коли по наших людях бʼють , оце рівень духовності. Перемирʼя? Так , Зеленський здасть Україну через так зване перемирʼя, а закінчиться все тим , що кацапи попруть ще активніше і впевненіше. Зло що не наказане , розквітає буйним цвітом і росповсюджується по планеті. Якби Німеччину не демілітаризували у 1945 , то отримали б продовження війни. Саме те , що її танули мордою у власне гівно , а потім все таки не дали здохнути з голоду і підняли економічно зробило з німців пацифістів , бо вони зрозуміли , що можна жити і не вбиваючи сусідів. Доки з кацапією не станеться те ж саме , вона буде безжально нищити сусідів і не тільки. Гуманність полягає не в тому , щоб злочинцю пробачити злочини і тим заохотити його до нових , а в тому , що б зупинити його , щоб він відповів за свої злочини , компенсував жертві шкоду , хоча це неможливо в принципі , але хоча б частково , а потім дати йому можливість виправитись. А якщо виправлення не можливе , то гуманно ліквідувати його. Якщо хвороба лікується , то треба лікувати , але скажених псів знищують , бо не лікується і гуманізм треба до оточуючих проявляти , а не до скаженого.
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25.03.2025 12:58 Ответить
Змиріться рашисти. Це майбутнє Сосії
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25.03.2025 12:58 Ответить
Рюзьге дух самий з найдуховніших духів у світі... От тільки чомусь від нього очі виїдає і запах свинарника ніяких дезіком не запшикаєш 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪💩💩💩💩💩🇷🇺👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🐷🐐🚢
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25.03.2025 13:01 Ответить
Подивіться на високодуховного.
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25.03.2025 13:05 Ответить
Так,звичайно.
А палити щоночі Україну і вбивати мирняк-це прямо супердуховність.

Чиє б мукало...
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25.03.2025 13:06 Ответить
виходить точно гарна картина...
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25.03.2025 13:08 Ответить
В Україні скрізь піzдєц , а зєлєнскій маладєц 🤬
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25.03.2025 13:11 Ответить
Мечты сбываются. СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.03.2025 13:15 Ответить
Розмальовувати ***** Суджу - оце по вашому
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25.03.2025 13:17 Ответить
Якщо піськов коментує картину , значить вона чудова .!!
Інакше , такий витончений естет як він , на погану картину навіть не звернув би й уваги .
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25.03.2025 13:18 Ответить
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25.03.2025 13:32 Ответить
чорна котяра вигляд з ОПи?
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25.03.2025 19:28 Ответить
Навіщо ви так про писькова його джерело духовності у валізі ху...ла, звідти він і черпає вусами усю духовність, а коли вилазить, то бризки по всьому ху....лостану летять
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25.03.2025 14:03 Ответить
Ти ба.Піськов знає що таке духовний розвиток.Саме свій рівень духовного розвитку демонструють росіяни коли знищують наші храми музеї навчальні заклади памятки культури та архітектури.
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25.03.2025 14:15 Ответить
Ісчо КутуZофф М. гаваріл в 1812 рокє : чтобі sпаsті раssєю - нада sжєчь маSкву......Как в воду sматрєл чувак .....
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25.03.2025 14:19 Ответить
Той випадок коли навіть не заперечиш такому духовному дегенерату як Лавров.
Особливо на фоні того, що зараз треба як ніколи для світових ЗМІ виглядати бажаючими миру на відміну від роССії...
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25.03.2025 15:39 Ответить
От приїде зєля зі своїм гівнокварталом до тебе на "карпаратів " от в нього і спитаєш особисто.
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25.03.2025 16:30 Ответить
Знов дешевий піар, як було на сходах біля мішків з піском,
штучне примазування до патріотів і героїзму воїнів ЗСУ.
Навколо справжнього Зеленського мають бути картини:
"Героїчне розмінування Чонгару",
"Потужне згортання ракетних програм",
"Залізні яйця в Омані",
"Хуцпа шлімазла Зелі у Білому Домі" і т.п......

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26.03.2025 00:56 Ответить
Дійсно, dovboyob нерозвинений. Повинна палати вся росія.
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26.03.2025 07:50 Ответить
Люди,вы шо верите в то шо в кабинете ЗЕ эта картина?
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26.03.2025 09:31 Ответить
а де в статті ви знайшли словосполучення "в кабине те ЗЕ"?
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26.03.2025 11:23 Ответить
Хорошо,даже если не в кабинете,а ЗЕл на фоне этой картины.Шо это изменит?
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30.03.2025 09:25 Ответить
Чорт каже про духовний рзвиток! Смішно.
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26.03.2025 12:55 Ответить
 
 