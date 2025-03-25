Пытались пересечь границу с Приднестровьем за $7000: в Одесской области задержаны четыре нарушителя, - ГПСУ. ФОТО

В Раздельнянском районе Одесской области пограничники задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Приднестровьем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Как отмечается, для перехвата нарушителей был направлен наряд, однако мужчины начали убегать и не реагировали на требования остановиться. Только после предупредительных выстрелов и применения служебной собаки беглецы остановились.

Выяснилось, что каждый из задержанных должен был заплатить за маршрут 7 тысяч долларов США через криптокошелек администратора одного из телеграм-каналов, с обязательной предоплатой 750 долларов. За эти деньги организатор должен был в режиме онлайн прокладывать "безопасный" путь через украинско-молдавскую границу.

Задержанными оказались жители Николаевской, Донецкой и Днепропетровской областей. На них составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины"), дела переданы в суд.

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