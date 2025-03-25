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Пытались пересечь границу с Приднестровьем за $7000: в Одесской области задержаны четыре нарушителя, - ГПСУ. ФОТО

В Раздельнянском районе Одесской области пограничники задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Приднестровьем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В Одесской области задержали группу уклонистов во время побега за границу

Как отмечается, для перехвата нарушителей был направлен наряд, однако мужчины начали убегать и не реагировали на требования остановиться. Только после предупредительных выстрелов и применения служебной собаки беглецы остановились.

Выяснилось, что каждый из задержанных должен был заплатить за маршрут 7 тысяч долларов США через криптокошелек администратора одного из телеграм-каналов, с обязательной предоплатой 750 долларов. За эти деньги организатор должен был в режиме онлайн прокладывать "безопасный" путь через украинско-молдавскую границу.

Задержанными оказались жители Николаевской, Донецкой и Днепропетровской областей. На них составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины"), дела переданы в суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За границу за $12 тысяч: в Одесской области разоблачена очередная группа злоумышленников, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6374) Одесса (7868) Одесская область (3547) Приднестровье (657) уклонисты (804) Одесский район (125)


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7? хотіли 8 зекономити?
Жадібний платить двічі.....
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25.03.2025 14:10 Ответить
Четыре дебила- это сила.За 293000 грн.можно пару лет прожить в подполье экономя и не светясь а там войне конец.Теперь не денег и гемор...
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25.03.2025 14:21 Ответить
И этих резко одеть в ватники, в тёплые штаны, выдать кирзачи и лопаты - и направить на фронт, копать окопы и защищать Родину..
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25.03.2025 14:53 Ответить
разом с мусорами
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25.03.2025 15:09 Ответить
А их зачем, они просто выполняют свою работу, не будешь ничего нарушать - они тоже никого не будут задерживать..
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25.03.2025 15:14 Ответить
 
 