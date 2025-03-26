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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Атака "Шахедов" на Кривой Рог: повреждены админздание, склад и предприятие. ФОТО

Ночью 26 марта 2025 года войска РФ атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за этого в Кривом Роге произошло несколько возгораний.

"Огонь спасатели потушили. В городе пострадали админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.

Смотрите также: Удар по Кривому Рогу: пострадали 14 человек, среди них два ребенка. ФОТО

Последствия удара по Кривому Рогу 26 марта 2025 г.

По данным ОВА, с позднего вечера россияне не прекращали бить по Никопольщине.

"Под удар попали райцентр и Марганецкая громада. Там повреждены 2 многоквартирных дома и легковушка. Разрушения есть на одном из предприятий.

последствия обстрелов Никопольщины
последствия обстрелов Никопольщины

Всего над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 12 БпЛА.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне массированно атаковали Кривой Рог "шахедами", есть значительные разрушения.

Автор: 

Кривой Рог (1376) Шахед (943) Днепропетровская область (3879) Криворожский район (96) Никопольский район (166)


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Топ комментарии
+6
ось яке воно перемир'я ,а я й не знав
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26.03.2025 07:44
+4
Значить адмінбудівлі, підприємства, склады, ітд. можна бомбити, головне в енергетичну інфраструктуру не влучити, згідно перемир'я.
Ну тоді і нашими дронами потрібно бити по аналогічних об'єктах в рашистських містах.
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26.03.2025 07:53
+2
Оце ж аби була політична воля у нашого лідора...раша його рідне місто із землею рівняє...єсть же в пітері військові об'єкти,чому б не шарахнуть масовано?по мирняку попаде,значить ,рашистська ППО криворука...але ж ні,мовчки втерся...
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26.03.2025 07:55
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ось яке воно перемир'я ,а я й не знав
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26.03.2025 07:44 Ответить
У Вавчика в голові ще до куя трешових ідей...
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26.03.2025 07:54 Ответить
Тепер,важливо чи об'єкти є в списку "пєрєстаньтє стрєлять і правациравать"((((
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26.03.2025 07:47 Ответить
Так. І головне у власності кого?
Бо дивно виглядає з цим списком про об'єкти по яких стріляти не можно, логічна по всім іншим дозвіл від України є😡
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26.03.2025 08:32 Ответить
Значить адмінбудівлі, підприємства, склады, ітд. можна бомбити, головне в енергетичну інфраструктуру не влучити, згідно перемир'я.
Ну тоді і нашими дронами потрібно бити по аналогічних об'єктах в рашистських містах.
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26.03.2025 07:53 Ответить
Оце ж аби була політична воля у нашого лідора...раша його рідне місто із землею рівняє...єсть же в пітері військові об'єкти,чому б не шарахнуть масовано?по мирняку попаде,значить ,рашистська ППО криворука...але ж ні,мовчки втерся...
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26.03.2025 07:55 Ответить
Енергетику обстріляли? Ні. Отже *уйло дотримується ''перемир'я''. І не доколупаєшся..
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26.03.2025 08:37 Ответить
 
 