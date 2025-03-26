Атака "Шахедов" на Кривой Рог: повреждены админздание, склад и предприятие. ФОТО

Ночью 26 марта 2025 года войска РФ атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за этого в Кривом Роге произошло несколько возгораний.

"Огонь спасатели потушили. В городе пострадали админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.

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По данным ОВА, с позднего вечера россияне не прекращали бить по Никопольщине.

"Под удар попали райцентр и Марганецкая громада. Там повреждены 2 многоквартирных дома и легковушка. Разрушения есть на одном из предприятий.





Всего над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 12 БпЛА.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне массированно атаковали Кривой Рог "шахедами", есть значительные разрушения.