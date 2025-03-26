Общие боевые потери РФ с начала войны - около 907 220 человек (+1280 за сутки), 10 430 танков, 25 207 артсистем, 21 685 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 907 220 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 907220 (+1280) человек,

танков - 10430 (+5) ед.,

боевых бронированных машин - 21685 (+15) ед.,

артиллерийских систем - 25207 (+17) ед.,

РСЗО - 1341 (+0) ед.,

средства ППО - 1117 (+0) ед.,

самолетов - 370 (+0) ед.,

вертолетов - 335 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 30818 (+59),

крылатые ракеты - 3121 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед.,

подводные лодки - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 41901 (+77) ед.,

специальная техника - 3786 (+1).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.