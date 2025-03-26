Общие боевые потери РФ с начала войны - около 907 220 человек (+1280 за сутки), 10 430 танков, 25 207 артсистем, 21 685 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 907 220 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 907220 (+1280) человек,
танков - 10430 (+5) ед.,
боевых бронированных машин - 21685 (+15) ед.,
артиллерийских систем - 25207 (+17) ед.,
РСЗО - 1341 (+0) ед.,
средства ППО - 1117 (+0) ед.,
самолетов - 370 (+0) ед.,
вертолетов - 335 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 30818 (+59),
крылатые ракеты - 3121 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед.,
подводные лодки - 1 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 41901 (+77) ед.,
специальная техника - 3786 (+1).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Здувся ульанавск! Але м"ясо жене справно...
115! одиниць знищеної техніки та 1280! чумардосів за день.
Вся техніка просіла, чмоні згідно плану заготівлі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 907 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Ульянівська область.