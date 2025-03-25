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11 029 24

Оставленный на произвол судьбы оккупант погибает от холода и полученных ранений. ВИДЕО

Бойцы роты ударных БпЛА "Фаворит" 107-й отдельной бригады территориальной обороны атаковали российского захватчика. Раненый и брошенный оккупант скончался, лежа на поле в снегу.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Российский пехотинец бросает автомат в дрон-камикадзе и через мгновение от оккупанта осталось одно туловище. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477)


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Топ комментарии
+13
Кавказская собака.
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25.03.2025 23:56
+13
я б не добивав - нехай викушає все до дна...
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25.03.2025 23:59
+8
Якого шайтана приперлося в чужу країну вбивати людей? Імям якорго бога він оправдував і прикривав свої гріхи як сраною тряпкою срамне місце?
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26.03.2025 05:56
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Грошенята в кишені? Поживляться друзі...
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25.03.2025 23:55 Ответить
Кавказская собака.
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25.03.2025 23:56 Ответить
я б не добивав - нехай викушає все до дна...
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25.03.2025 23:59 Ответить
Чё т накабздон не вставляєт((( мож надо газманова подождать?
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26.03.2025 00:03 Ответить
Кацапу сподобалось здихати в чужій країні ,
маБуть креативно
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26.03.2025 00:16 Ответить
Семья... Работа... Ипотека.. Жигуль... Устал... Ибитєсь сами...
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26.03.2025 00:18 Ответить
це обзиваеться старінням - а ви здайтеся?
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26.03.2025 00:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bBgdXGQAHQM
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26.03.2025 00:34 Ответить
колись ми всі були добрими...
це було колись і це були не ми!
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26.03.2025 08:34 Ответить
Прутін-******, послав орка убивати Українців!!
А воно, он, як неловко вийшло! Успєх піймав, на хвилі радості і пішов… за отими, закобзоненими 900.000 орків!!
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26.03.2025 00:41 Ответить
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26.03.2025 02:54 Ответить
бак пробили , бензин весь вытек !!! интересно по времени это сколько прошло ???
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26.03.2025 05:55 Ответить
Якого шайтана приперлося в чужу країну вбивати людей? Імям якорго бога він оправдував і прикривав свої гріхи як сраною тряпкою срамне місце?
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26.03.2025 05:56 Ответить
Віра в них така - вбивати невірних, то богоугодно.
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26.03.2025 10:42 Ответить
На болотах роботи роби отримуй гроші ні легких захотів їдуть із середньої азії і кавказці і в,єтнамці і китайці всім роботає а цим мудрилам нема напишуть що здався ї родина не отримає ні грошей ні останків ця участь всіх хто на чуже позариться
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26.03.2025 06:16 Ответить
Осетрин кончений
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26.03.2025 08:44 Ответить
таракан їбучий...
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26.03.2025 08:52 Ответить
дайтє єму сєльодкі...
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26.03.2025 08:52 Ответить
чорт....
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26.03.2025 09:22 Ответить
десь так і виглядають хатки на київських пагорбах...
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26.03.2025 09:28 Ответить
- Василю, синку, а ну йди подивися, шо там дядька іван після пургену робить
- а дядько іван спочятку так хутко хутко побіг, а потім став, махнув рукою і вже пішов, а потім приліг...
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26.03.2025 09:45 Ответить
Не зрозуміло: бігав без рюкзака, а під деревом уже знімає торбу.
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26.03.2025 10:09 Ответить
бедолага
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26.03.2025 10:19 Ответить
ну яка бідолага? - мілліонер!
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26.03.2025 11:55 Ответить
 
 