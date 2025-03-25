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Оставленный на произвол судьбы оккупант погибает от холода и полученных ранений. ВИДЕО
Бойцы роты ударных БпЛА "Фаворит" 107-й отдельной бригады территориальной обороны атаковали российского захватчика. Раненый и брошенный оккупант скончался, лежа на поле в снегу.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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показать весь комментарий25.03.2025 23:56
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маБуть креативно
це було колись і це були не ми!
А воно, он, як неловко вийшло! Успєх піймав, на хвилі радості і пішов… за отими, закобзоненими 900.000 орків!!
- а дядько іван спочятку так хутко хутко побіг, а потім став, махнув рукою і вже пішов, а потім приліг...