РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8598 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
10 275 14

Российский пехотинец бросает автомат в дрон-камикадзе и через мгновение от оккупанта осталось одно туловище. ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали немало российских пехотинцев ударами беспилотников.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Где бы ни прятался москалик - в траве, в камышах, за деревом, или в чистом поле, бросаясь автоматом - его всегда найдет - FPV-дрон", - добавили бойцы.

Смотрите также: Сорван вражеский штурм и разбита техника оккупантов: МТЛБ и 4 бронемашины в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477) 60 ОМБр (25)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
В ногах правди нема.
показать весь комментарий
25.03.2025 23:33
+5
гарно, дуже гарно.
показать весь комментарий
26.03.2025 00:44
+4
Це є, пророцтвом для московії!! Так воно їм, і буде!
Погана прикмета, для московитів! Це, уже початок їх кінця!!
Смерть, московитам-убивцям!
показать весь комментарий
25.03.2025 23:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ірой севейо!
треба парту іроя пошкябати матючнею і "ленка дура"
показать весь комментарий
25.03.2025 23:25 Ответить
моногеройські вже застарілі, там зараз нові парти роблять - на кожній металева пластина із списком з десяти єроїв, тому для матюків і "лєнки" місця вже майже нема.
показать весь комментарий
26.03.2025 00:15 Ответить
схоже, дрони і є той новий порох, про який казав Генерал Залужний

дешево і в яблучко

.
показать весь комментарий
26.03.2025 03:32 Ответить
Невмирущій шедевр совкового студентства:

В гранєном стаканє водка струітся
Тєплом согрєвая утробу
А єсли жє водка мєшаєт учіться
Ну єє нах*й такую учєбу.

Вирізано було 5-сантиметровими літерами глибиною в 0.5 сантиметрів в кінці 80х на стільниці центральної парти першого ряду в найбільші лекційній аудиторії факультету кібернетики КНУ ім. Т.Г.Шевченко.

Не мною.
показать весь комментарий
26.03.2025 11:30 Ответить
те від чого буба 4 рази ухилився і не знає
"командир нам мать родная, каміссар отець радной
***** така родина, кращє був би сіротой"...
показать весь комментарий
26.03.2025 11:38 Ответить
Це є, пророцтвом для московії!! Так воно їм, і буде!
Погана прикмета, для московитів! Це, уже початок їх кінця!!
Смерть, московитам-убивцям!
показать весь комментарий
25.03.2025 23:27 Ответить
В ногах правди нема.
показать весь комментарий
25.03.2025 23:33 Ответить
А тот організьм в полон здавався - машінгевер кинув. І Жан д'Арк біля дерева дуже експрксивна був...
показать весь комментарий
25.03.2025 23:35 Ответить
штурмгевер
показать весь комментарий
26.03.2025 07:58 Ответить
гарно, дуже гарно.
показать весь комментарий
26.03.2025 00:44 Ответить
"Российский оккупант опрометчиво попытался сбить дрон броском автомата. Не попал, и теперь лишился возможности застрелиться, как требуют его командиры. Придется испускать дух за Путина в мучительных страданиях, и стоит это жалких 200 тысяч рублей в месяц."
https://t.me/ButusovPlus/18513
показать весь комментарий
26.03.2025 12:58 Ответить
 
 