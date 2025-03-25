Российский пехотинец бросает автомат в дрон-камикадзе и через мгновение от оккупанта осталось одно туловище. ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали немало российских пехотинцев ударами беспилотников.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Где бы ни прятался москалик - в траве, в камышах, за деревом, или в чистом поле, бросаясь автоматом - его всегда найдет - FPV-дрон", - добавили бойцы.

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