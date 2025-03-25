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Российский пехотинец бросает автомат в дрон-камикадзе и через мгновение от оккупанта осталось одно туловище. ВИДЕО
Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады ликвидировали немало российских пехотинцев ударами беспилотников.
Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
"Где бы ни прятался москалик - в траве, в камышах, за деревом, или в чистом поле, бросаясь автоматом - его всегда найдет - FPV-дрон", - добавили бойцы.
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+5 Luka Lukich #363772
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+5 Viktor Prosto
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треба парту іроя пошкябати матючнею і "ленка дура"
дешево і в яблучко
.
В гранєном стаканє водка струітся
Тєплом согрєвая утробу
А єсли жє водка мєшаєт учіться
Ну єє нах*й такую учєбу.
Вирізано було 5-сантиметровими літерами глибиною в 0.5 сантиметрів в кінці 80х на стільниці центральної парти першого ряду в найбільші лекційній аудиторії факультету кібернетики КНУ ім. Т.Г.Шевченко.
Не мною.
"командир нам мать родная, каміссар отець радной
***** така родина, кращє був би сіротой"...
Погана прикмета, для московитів! Це, уже початок їх кінця!!
Смерть, московитам-убивцям!
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