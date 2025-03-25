4 569 3
Сорван вражеский штурм и разбита техника оккупантов: МТЛБ и 4 бронемашины в Серебрянском лесу. ВИДЕО
На Луганщине бойцы РУБпАК "Феникс" сорвали вражеский штурм и разбили технику оккупантов. Пограничники бригады "Помста" остановили планы оккупантов, которые готовились к штурму, пряча технику в Серебрянском лесу.
Меткие удары превратили их позиции в горящую ловушку: уничтожены МТЛБ и четыре бронемашины, сообщает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий25.03.2025 23:13 Ответить Мне нравится 1
путин Сдох
показать весь комментарий26.03.2025 00:05 Ответить Мне нравится 11
Amber
показать весь комментарий26.03.2025 01:04 Ответить Мне нравится 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль