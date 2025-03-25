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Сорван вражеский штурм и разбита техника оккупантов: МТЛБ и 4 бронемашины в Серебрянском лесу. ВИДЕО

На Луганщине бойцы РУБпАК "Феникс" сорвали вражеский штурм и разбили технику оккупантов. Пограничники бригады "Помста" остановили планы оккупантов, которые готовились к штурму, пряча технику в Серебрянском лесу.

Меткие удары превратили их позиции в горящую ловушку: уничтожены МТЛБ и четыре бронемашины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19057) Госпогранслужба (6374) уничтожение (6830)


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Вперті 365/365/365!
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25.03.2025 23:13 Ответить
Тільки смерть кацапів очистить планету Земля від зла.
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26.03.2025 00:05 Ответить
100% так 👍🏼👍🏼👍🏼
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26.03.2025 01:04 Ответить
 
 