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Украинские защитники атаковали гаубицу, грузовик, БТР-82А, танк-сарай, квадроцикл россиян. ВИДЕО
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать российскую технику, которая массово прибывает на Торецкое направление. Благодаря искусной работе пилотов Батальона Беспилотных систем, подразделений "Kurt & Company" и R.V., удалось поразить сразу несколько важных целей.
В частности, украинские FPV-дроны залетели прямо внутрь вражеской гаубицы, нанеся сокрушительный удар, уничтожили оккупантов и танк.
Россияне продолжают стягивать на это направление как тяжелую бронетехнику, так и легкие машины, пытаясь обезопасить их защитой из сеток и средствами РЭБ, сообщает Цензор.НЕТ.
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Vik Tor #521724
показать весь комментарий25.03.2025 21:19 Ответить Мне нравится 4
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий25.03.2025 23:21 Ответить Мне нравится 1
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