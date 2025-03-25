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Украинские защитники атаковали гаубицу, грузовик, БТР-82А, танк-сарай, квадроцикл россиян. ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать российскую технику, которая массово прибывает на Торецкое направление. Благодаря искусной работе пилотов Батальона Беспилотных систем, подразделений "Kurt & Company" и R.V., удалось поразить сразу несколько важных целей.

В частности, украинские FPV-дроны залетели прямо внутрь вражеской гаубицы, нанеся сокрушительный удар, уничтожили оккупантов и танк.

Россияне продолжают стягивать на это направление как тяжелую бронетехнику, так и легкие машины, пытаясь обезопасить их защитой из сеток и средствами РЭБ, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 43 ОМБр разбили колонну с десантом оккупантов, которые шли на штурм позиций: уничтожен танк, 3 БМП, БТР-80. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19057) 28 отдельная механизированная бригада (184)


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Слава ЗСУ!
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25.03.2025 21:19 Ответить
28 ББ! Як 10СС)))
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25.03.2025 23:21 Ответить
 
 