Бойцы 43 ОМБр разбили колонну с десантом оккупантов, которые шли на штурм позиций: уничтожен танк, 3 БМП, БТР-80. ВИДЕО

На Купянском направлении бойцы 43-й отдельной механизированной бригады разбили колонну с десантом оккупантов, которые шли на штурм позиций

Оккупанты попытались штурмовать позиции наших защитников, но совместными усилиями подразделения механизированной бригады дали им достойный отпор. Вражеское наступление было отбито, потерь наших позиций не допущено.

В результате были уничтожены: танк, три БМП, бронетранспортер, грузовик "Урал", квадроцикл, а также значительное количество вражеских штурмовиков, сообщает Цензор.НЕТ.

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