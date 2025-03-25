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Бойцы 43 ОМБр разбили колонну с десантом оккупантов, которые шли на штурм позиций: уничтожен танк, 3 БМП, БТР-80. ВИДЕО

На Купянском направлении бойцы 43-й отдельной механизированной бригады разбили колонну с десантом оккупантов, которые шли на штурм позиций

Оккупанты попытались штурмовать позиции наших защитников, но совместными усилиями подразделения механизированной бригады дали им достойный отпор. Вражеское наступление было отбито, потерь наших позиций не допущено.

В результате были уничтожены: танк, три БМП, бронетранспортер, грузовик "Урал", квадроцикл, а также значительное количество вражеских штурмовиков, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы 110 ОМБр отбили штурм оккупантов и остановили целую колонну бронемашин на Новопавловском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19057) уничтожение (6830) БТР (364) БМП (397)


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Чотири трійка - Велетні!
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25.03.2025 20:27 Ответить
Красивый ВОП нарили(((
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25.03.2025 20:30 Ответить
 
 