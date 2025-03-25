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Бойцы 110 ОМБр отбили штурм оккупантов и остановили целую колонну бронемашин на Новопавловском направлении. ВИДЕО

Бойцы 110-й механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Новопавловском направлении отбили штурм оккупантов и остановили бронеколонну дронами.

Воины батальона беспилотных систем уничтожили целую колонну бронемашин: в голове колонны шел танк с антидроновой защитой. Наши аэроразведчики вовремя заметили колонну и сразу начали бить по ней. Часть техники удалось остановить, сообщает Цензор.НЕТ.

Однако один из танков стремительно приближался к нашим оборонительным укреплениям. Его не останавливали даже минно-взрывные заграждения, установленные на дороге. Лишь после третьего взрыва танк остановился и был добит нашими дронами-камикадзе.

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Автор: 

армия РФ (19057) штурм (514) уничтожение (6830) 110 отдельная механизированная бригада (104)


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