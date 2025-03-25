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Пограничники уничтожили орудие, гаубицу "Мста-Б", 9 грузовиков, 2 единицы замаскированной бронетехники. ВИДЕО
Пограничники подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" в течение недели поразили и уничтожили ряд важных целей оккупантов на Краматорском направлении. Воины дронами-камикадзе атаковали в Донецкой области систему РЭБ Р-330 "Житель", орудие, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 9 военных грузовиков, 2 единицы замаскированной бронетехники и 2 автомобиля противника.
Было сожжено 2 склада боекомплекта, 2 склада горюче-смазочных материалов и беспилотник оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
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молодці наші воіни !!