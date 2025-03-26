Сутки на Донетчине: под ударами - 3 района, среди жертв - трехлетний ребенок. ФОТО
За минувшие сутки, 25 марта 2025 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области. Под вражеским ударом находились 3 района.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Покровске погиб человек, повреждены 2 частных дома, многоэтажка и автомобиль.
Краматорский район
В Новопавловке Новодонецкой громады разрушено админздание. В Куртовке Дружковской громады 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены частные дома и автомобили. В Константиновке повреждены 48 частных домов, 3 линии электропередач, 2 газопровода и авто. В Плещеевке Ильиновской громады ранены 2 человека.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 20 домов.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне убили двух человек в Донецкой области, в том числе - 3-летнего ребенка.
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