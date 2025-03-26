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Сутки на Донетчине: под ударами - 3 района, среди жертв - трехлетний ребенок. ФОТО

За минувшие сутки, 25 марта 2025 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области. Под вражеским ударом находились 3 района.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске погиб человек, повреждены 2 частных дома, многоэтажка и автомобиль.

Краматорский район

В Новопавловке Новодонецкой громады разрушено админздание. В Куртовке Дружковской громады 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены частные дома и автомобили. В Константиновке повреждены 48 частных домов, 3 линии электропередач, 2 газопровода и авто. В Плещеевке Ильиновской громады ранены 2 человека.

Смотрите: Россияне убили двух человек на Донетчине, в том числе - 3-летнего ребенка, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 20 домов.

последствия вражеских обстрелов Донетчины
последствия вражеских обстрелов Донетчины
последствия вражеских обстрелов Донетчины

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне убили двух человек в Донецкой области, в том числе - 3-летнего ребенка.

Автор: 

Донецкая область (9511) Покровск (572) Бахмутский район (334) Краматорский район (186) Покровский район (504) Северск (70) Куртовка (2)


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Кримлівський варвар убиває наших дітей ,руйнує будинки ,школи ,лікарні і йому за за тероризм за геноцид нічого не буде .Ну як ця кривава паскуда може існувати в цьому світі хто прибере цю погань .До речі ця мерзота піде в диявольську свою церкву і поставить свічку.Ну чому земля тримає цю рашиську погань.
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26.03.2025 11:30 Ответить
 
 