Россия готовила теракт на День СБУ в Запорожье: Задержана молодая пара агентов РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военная разведка РФ (ГРУ) готовила теракт в прифронтовом Запорожье. Была задержана агентурная пара, готовившая подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) вблизи местной воинской части 25 марта этого года - на годовщину создания СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В этот день оккупанты планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своими агентами вблизи контрольно-пропускного пункта оборонного объекта. Служба безопасности заблаговременно разоблачила обоих агентов и задержали их на снаряжении СВП дополнительными поражающими элементами.

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Задержание произошло в частном здании, находившемся напротив центрального входа в воинскую часть. Соответствующее помещение фигуранты арендовали как наблюдательный пункт за целью", - говорится в сообщении.





Злоумышленники установили скрытую веб-камеру на окне дома и оборудовали ее удаленным доступом для российских спецслужбистов.

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Фигуранты - парень и девушка в возрасте 18 и 19 лет, попавшие в поле зрения российского ГРУ в ходе поиска "легкого заработка" в телеграм-каналах.

Во время обысков у них изъяли составляющие для изготовления СВП, видеокамеру и мобильные телефоны с доказательствами преступления.





В данное время им сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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