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Россия готовила теракт на День СБУ в Запорожье: Задержана молодая пара агентов РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военная разведка РФ (ГРУ) готовила теракт в прифронтовом Запорожье. Была задержана агентурная пара, готовившая подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) вблизи местной воинской части 25 марта этого года - на годовщину создания СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В этот день оккупанты планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своими агентами вблизи контрольно-пропускного пункта оборонного объекта. Служба безопасности заблаговременно разоблачила обоих агентов и задержали их на снаряжении СВП дополнительными поражающими элементами.

Также смотрите: Хотели взорвать авто украинского воина: задержаны агенты РФ во Львове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержание произошло в частном здании, находившемся напротив центрального входа в воинскую часть. Соответствующее помещение фигуранты арендовали как наблюдательный пункт за целью", - говорится в сообщении.

СБУ предотвратила теракт в Запорожье
СБУ предотвратила теракт в Запорожье

Злоумышленники установили скрытую веб-камеру на окне дома и оборудовали ее удаленным доступом для российских спецслужбистов.

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Фигуранты - парень и девушка в возрасте 18 и 19 лет, попавшие в поле зрения российского ГРУ в ходе поиска "легкого заработка" в телеграм-каналах.

Во время обысков у них изъяли составляющие для изготовления СВП, видеокамеру и мобильные телефоны с доказательствами преступления.

СБУ предотвратила теракт в Запорожье
СБУ предотвратила теракт в Запорожье

В данное время им сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

Запорожье (2645) СБУ (19855) теракт (2297) Запорожская область (3047) Запорожский район (94)


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Топ комментарии
+12
Два дєбіла ето...
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26.03.2025 10:11
+8
Часто, ще до війни бував у відрядженнях в східних областях. Складалося враження, що там люмпен-більшість за росію готові в горло вчепитись, а за легкі гроші ладні маму продати. От війна висвітила, хто є хто, тому після визволення необхідна тотальна українізація, а незадоволених нах... на історичні болота.
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26.03.2025 10:26
+7
Були б вони агенти хрін би ви їх затримали. (У вас під носом в опі агенти сидять!) А це продажні довбодятли які повелися на кацапські обіцянки.
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26.03.2025 10:43
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Два дєбіла ето...
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26.03.2025 10:11 Ответить
Интересно зачем им эпоксидка. А так все по одной схеме из краски и удобрений.
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26.03.2025 10:14 Ответить
Может на клей болты и гайки лепить?
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26.03.2025 10:40 Ответить
у фсб отработанная схема изготовления вв в домашних условиях. В соцсетях ищут лохов, согласных за деньги изготовить бомбу и если жертва ми подходит и выглядит перспективной, скидуют им инструкцию изготовления.
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26.03.2025 11:05 Ответить
Там вообще сложного ничего нет. Любой может сделать. Особенно всякие варщики наркоты с опытом работы с реактивами. Только нарик под кайфом может накосячить. Поэтому надо ловить прежде всего изготовителей. Нарики только как исполнители годятся.
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26.03.2025 11:30 Ответить
їх в одну камеру посадять ?
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26.03.2025 10:15 Ответить
Часто, ще до війни бував у відрядженнях в східних областях. Складалося враження, що там люмпен-більшість за росію готові в горло вчепитись, а за легкі гроші ладні маму продати. От війна висвітила, хто є хто, тому після визволення необхідна тотальна українізація, а незадоволених нах... на історичні болота.
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26.03.2025 10:26 Ответить
Я не проти того, що ти написав, але почни з себе, поміняй 5-ту літеру в ніку)
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26.03.2025 10:43 Ответить
З задоволенням поміняв-би, але не виходить. Цей нік в мене з 16-го року, а перший був зломаний, тому довелось видалити. Місяць не мав доступу в Цензор.
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26.03.2025 12:12 Ответить
Так і є.
В Харкові в мене родичі... ну як родичі - сваха (невістка з онуком вже в нашому місті, роботу знайшла). Кушнарьов, Добкін, Кернес, Терехов - аж заливається, так агітувала. Ющенка і Порошенка коли згадає - аж перекошує...
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26.03.2025 10:53 Ответить
Я багато харків'ян знаю, щодо моїх знайомих, то більшість за Україну. Але взагалі по населенню Харкова десь 50 % тупої вати. Молодь більш проукраїнська. Не забувайте, що пісня про путіна пішла з Харкова, батальон Кракен з Харкова. Так, є проблеми, але все ж таки порівнювати Харків з Донбасом неможливо, донбас - суцільна вата.
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26.03.2025 13:02 Ответить
Я родом з Луганська. Так мусора, щойно побачивши мій паспорт, аж казяться від люті. Таке враження що просто готові добровольцями в третю штурмову, тільки що командири не дозволяють.
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26.03.2025 11:48 Ответить
ти родом із "розсміши .оміка, нехай намочить кАлгОткі", але вітаю із вилупленням
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26.03.2025 13:02 Ответить
Мєнт?
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26.03.2025 14:13 Ответить
Посадить на кол. А как иначе?
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26.03.2025 10:33 Ответить
рускогаварящі, не встигли кацапи їх визволити
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26.03.2025 10:39 Ответить
В течение месяца задерживали таких же дегенератов, коренных жителей Львова. Они кого ждали?
Дегенератов хватает везде и без мовного признака. Это просто тупые дебилы. Причем эти имбецилы тоже жили в съемном жилье и я совсем не удивлюсь если они будут приезжими.

"... Служба безопасности Украины задержала 26-летнего жителя Львова, которого подозревают в подготовке взрыва вблизи криворожского ТЦК по заказу ФСБ РФ..."

"...СБУ затримала 22-річну львів'янку, підозрювану у підготовці теракту в центрі Києва Служба безпеки України (СБУ) у ході спецоперації затримала жінку, яка могла на замовлення Росії готувати підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів української спецслужби у Києві..."
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26.03.2025 11:43 Ответить
Шось вас шановний, клинить від слова Львів і даремно... Маю знайомого "ускоизьіческого коренного жителя Львова" в третьому поколінні, але дід кацап та перевезений із кацапії по окупації сирами, то він вже щирий львівянин?
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26.03.2025 12:09 Ответить
Меня не клинит. Я как-раз против искусственного деления людей по какому-либо признаку кроме патриотизма и их умственных способностей. А отбросов и дегенератов хватает везде, где чуть больше, где чуть меньше.
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26.03.2025 12:20 Ответить
я давно на вас підписаний та підтримую, а тому не має сенсу мене переконувати у ваших поглядах. Колись навчався та провів багато часу у Львові, а тому й прошу бути об'єктивним та не зриватись на жителях єдиної області, що не підтримала віслюка-апокаліпсису та гідної поваги за розумові здібності.
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26.03.2025 12:36 Ответить
+ п.с. За всі роки перебування там, ні разу не був свідком того, щоб хтось мокнув мордою за кацапську (а таких там тьма ізьічньіх), а от у Харкові на мене дивились звіром за балаканину українською із маленькою тоді донькою, то я тепер повинен на харківчан плюватись?
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26.03.2025 12:44 Ответить
Вот я об этом и говорю. Я объездил всю Украину от Нововолынска, Черновцов и до Харькова и Луганска. Учился в Харькове. Видел всякое и встречал всяких. Но никогда не переносил это на всех без разбору. Многие не понимают, что союз разных - это наоборот достоинство Украины, которое ее делает намного сильнее, а не слабее. И, если бы не язык, ***** все-равно нашел бы повод на нас напасть. Ему абсолютно похер к чему пристебаться и абсолютно похер на всех людей. Там дело совсем не в языке, там вавки в голове за гранью понимания. И пострадали сейчас больше других как-раз преимущественно "русскоговорящие" области страны. Хотя это название тоже абсолютно условное. И я совсем не хочу строительства здесь рашки или белорашки дубль 2, только с вышиванками.
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26.03.2025 13:18 Ответить
Абсолютно невірна позиція. Мова має кардинальне значення для світогляду людини. Про це добре сказав Борис Грінченко: "Яка мова, такі і думки. Московська мова - то і думки московські...". Тому, висновок однозначний - хочемо зберегти Україну - переходимо на українську.
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26.03.2025 14:40 Ответить
Лозунги не заменяет мозгов. Абсолютно. Никто и не спорит что должна быть єдина державна мова и все граждане обязаны ее знать. Это не обсуждается. Но если человек дегенерат и имбецил - то абсолютно все-равно на каком языке он дегенерат и имбецил. Вам станет легче от того что дегенерат и предатель спілкується щирою українькою? Причем умственные способности и реальный патриотизм очень взаимосвязаны, как показали наблюдения и практика.
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26.03.2025 16:07 Ответить
Давно в Харькове не живу, так сложилось, хотя там родился, на ХТЗ, кто в теме, знает, где это, детский сад, школа, институт, естественно, "русский" язык везде. Как-то поехал туда без авто, зажал деньги на заправку, и в районе вокзала, в метро, встречаю знакомого, украиноязычного, разговариваем на украинском, на нас смотрят так, как будто мы общаемся на суахили. И это уже после 2014 года. Зато приятно было встретить, и немало, молодежь, которая общается на украинском. А вот относительно западных областей, раньше немало там был по делам, давно, на заре независимости, меня всего один раз упрекнули за употребление "русского", именно упрекнули, без агрессии. Это так, наблюдения. Сейчас в большинстве общаюсь українською, намагаюсь розмовляти й писати грамотно, саме українською, без суржика. А відносно адміністративних органів, сфери обслуговування, різних державних структур вважаю, що правила використання державної мови повинні контролюватися дуже суворо. В існування якихось специфічних "чєлюстєй" не вірю, якщо я у своєму віці зміг вивчити мову, то кожен зможе, було б бажання.
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26.03.2025 15:24 Ответить
те, що є виродки, які говорять українською також ніхто не заперечує, але російськомовних зрадників в рази, в десятки разів більше - з цим може сперичатися тільки .. , або кацапський бот. Якщо б я опинився на території, окупованій кацапами і мав можливість їм якось шкодити, чи робив би я це ? так, тому що неневиджу будь що кацапське, особливо мову
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27.03.2025 11:46 Ответить
Були б вони агенти хрін би ви їх затримали. (У вас під носом в опі агенти сидять!) А це продажні довбодятли які повелися на кацапські обіцянки.
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26.03.2025 10:43 Ответить
Агенти це і є продажні довбодятли.
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26.03.2025 11:16 Ответить
кожна така новина "легкі заробітки в телеграмі"...
та коли вже цю фсбшну помийку прикриють?
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26.03.2025 10:43 Ответить
людська порода, яка заточена на самознищення..., можна було б погодитись, якщо б воно розбіглося та головою об стіну..., але ж ні, вони хочуть ще й іншим нашкодити...
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26.03.2025 10:46 Ответить
Це м0скальска порода, а не людська.
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26.03.2025 11:26 Ответить
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26.03.2025 13:13 Ответить
В 2014-му ці двоє уйо..ків лише йшли до школи.
Виховання батьків, телевізора та оточення зробило з них кінчених убивць.
Це те, до чого приводить "какаяразніца"...
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26.03.2025 10:47 Ответить
Подружжя 18 і 19 років? А що в них є для конфіскації?
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26.03.2025 10:56 Ответить
Абсолютно нічого, якщо у них батьки, не суді чи податківці!!
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26.03.2025 11:09 Ответить
більше нічого, киця.
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26.03.2025 11:19 Ответить
По айфону, труси-шкарпетки і... Ну, і все.
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26.03.2025 12:04 Ответить
Життя їм спасли, Українці з СБУ!!
А суддівські/прокурорські щось там промусолять, і нікчемним статтям дадуть років до п'яти, щоб потім, ще гадили, ці істоти в Україні!!
Їх би повісити, як це роблять Сирійці з своїми ворогами, але ж, ми Українці!! То пісні, то танці, то люстрація з катанням…
Так і догралися ….
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26.03.2025 11:08 Ответить
вєшатєлі всі по австріям розбіглись)
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26.03.2025 11:21 Ответить
Не хвилюйтеся, ми завжди поряд! Пильнуймо коригувальників!
Будьте уважними на дорозі!
Смерть рашистам та помічникам ригоАНАЛІВ!
Слава Україні!
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26.03.2025 11:49 Ответить
звичайні дурні, які не мають цінності для жодної зі сторін, але нам їх тепер годувати не один рік, а після відсидки - лікувати та жити з ними поряд
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26.03.2025 11:09 Ответить
Ви мабуть вчора народились і сьогодні тільки дізнались, що таке буцегарня?
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26.03.2025 11:25 Ответить
а що. думаєш не доживуть до звільнення?
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26.03.2025 11:27 Ответить
Купа проросіянської наволочі!
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26.03.2025 11:24 Ответить
Цікаво як їх знайшли, до вчинення теракту?
Здали фсбешники, наш кріт працює в розвідці орків чи розкодували секретні чати всіх українців, чи самі організували а потім героїчно "розкрили" агентів?
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26.03.2025 11:32 Ответить
"Затримали молоду пару агентів ФСБ". Казалось би, чьто могло іх видать?

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26.03.2025 13:11 Ответить
А на завод пойти,не не пробовали?Сейчас всех берут- людей не хватает,а ну да там же работать нужно...
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26.03.2025 11:39 Ответить
Забити камінням публічно.
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26.03.2025 11:58 Ответить
РЕСПЕКТ хлопцам сбу!а ту падаль-в расход.вот же ******.............................................
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26.03.2025 12:06 Ответить
Конфискацией чего? Нижнего белья, что ли?
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26.03.2025 12:40 Ответить
Дивна позиція зеленої влади. Чому не заборонять цей російський телеграм. Мало того, що користування ним аморальне, так іще скільки небезпеки приносить. Нехай іде услід за російськими VK, Одноглазніками і т.п.
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26.03.2025 14:50 Ответить
 
 