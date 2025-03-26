Россия готовила теракт на День СБУ в Запорожье: Задержана молодая пара агентов РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Военная разведка РФ (ГРУ) готовила теракт в прифронтовом Запорожье. Была задержана агентурная пара, готовившая подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) вблизи местной воинской части 25 марта этого года - на годовщину создания СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В этот день оккупанты планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своими агентами вблизи контрольно-пропускного пункта оборонного объекта. Служба безопасности заблаговременно разоблачила обоих агентов и задержали их на снаряжении СВП дополнительными поражающими элементами.
Задержание произошло в частном здании, находившемся напротив центрального входа в воинскую часть. Соответствующее помещение фигуранты арендовали как наблюдательный пункт за целью", - говорится в сообщении.
Злоумышленники установили скрытую веб-камеру на окне дома и оборудовали ее удаленным доступом для российских спецслужбистов.
Фигуранты - парень и девушка в возрасте 18 и 19 лет, попавшие в поле зрения российского ГРУ в ходе поиска "легкого заработка" в телеграм-каналах.
Во время обысков у них изъяли составляющие для изготовления СВП, видеокамеру и мобильные телефоны с доказательствами преступления.
В данное время им сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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В Харкові в мене родичі... ну як родичі - сваха (невістка з онуком вже в нашому місті, роботу знайшла). Кушнарьов, Добкін, Кернес, Терехов - аж заливається, так агітувала. Ющенка і Порошенка коли згадає - аж перекошує...
Дегенератов хватает везде и без мовного признака. Это просто тупые дебилы. Причем эти имбецилы тоже жили в съемном жилье и я совсем не удивлюсь если они будут приезжими.
"... Служба безопасности Украины задержала 26-летнего жителя Львова, которого подозревают в подготовке взрыва вблизи криворожского ТЦК по заказу ФСБ РФ..."
"...СБУ затримала 22-річну львів'янку, підозрювану у підготовці теракту в центрі Києва Служба безпеки України (СБУ) у ході спецоперації затримала жінку, яка могла на замовлення Росії готувати підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів української спецслужби у Києві..."
та коли вже цю фсбшну помийку прикриють?
Виховання батьків, телевізора та оточення зробило з них кінчених убивць.
Це те, до чого приводить "какаяразніца"...
А суддівські/прокурорські щось там промусолять, і нікчемним статтям дадуть років до п'яти, щоб потім, ще гадили, ці істоти в Україні!!
Їх би повісити, як це роблять Сирійці з своїми ворогами, але ж, ми Українці!! То пісні, то танці, то люстрація з катанням…
Так і догралися ….
Будьте уважними на дорозі!
Смерть рашистам та помічникам ригоАНАЛІВ!
Слава Україні!
Здали фсбешники, наш кріт працює в розвідці орків чи розкодували секретні чати всіх українців, чи самі організували а потім героїчно "розкрили" агентів?