Хотели взорвать авто украинского воина: задержаны агенты РФ во Львове, - СБУ. ФОТОрепортаж
Во Львове задержаны два российских агента, которые готовили подрыв авто воина Сил обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они закладывали самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное в спортивную сумку, под авто украинского защитника.
Поэтому оккупанты планировали дистанционно взорвать автомобиль с помощью вызова на один из телефонов, подключенных к взрывчатке.
Как установили следователи СБУ, СВУ было снаряжено 4,5 кг взрывчатого вещества и дополнительными поражающими элементами - гайками.
По материалам дела, заказ РФ выполняли двое жителей Закарпатья в возрасте 22 и 23 года, которые попали в поле зрения оккупантов во время поиска "легких денег" на Телеграм-каналах.
После дистанционной вербовки агенты прибыли во Львов, забрали из тайника взрывчатку и провели доразведку вблизи авто украинского воина.
Затем напротив места парковки потенциальной цели они установили телефонную камеру с функцией удаленного доступа для оккупантов.
Таким образом российские спецслужбисты хотели зафиксировать последствия запланированного теракта.
Но киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили предателей, нейтрализовали СВУ и камеру "наблюдения" и тем самым предотвратили теракт.
Следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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2) На жаль всяких нариків та залежних є всюди, і росія часто успішно їх використовує.
Потрібно на час війни було б якийсь табір для таких організувати. Інакше не проконтролюєш
Суддівсько-прокурорські, із своєю незламною «ДОБРОЧЕСНІСТЮ», помусолять їм, якусь статейку, та й забудуть, як беркутню! Це ж не Патріотів України, як Червінський, мордуватимуть! Татаров, як отой помічник ригоАНАЛІВ, для того і при зеленському, в ОПУ, щоб ГАДИТИ!!
А цей непотріб, що піймали, дякуючи небайдужим людям на службі України, просто необхідно вішати!! Бо буде, ще гірше та більше смертей від їх рук, в Мирній Україні! З них, толку для майбутньої України, уже не буде! Вони ж, на ТОТ, і катують, разом з московитами, Українців!!
https://patrioty.org.ua/blogs/vse-odno-shcho-nazvatys-khlom-a-potim-perenazvatys-khilom-pysmennytsia-vysmiiala-pereimenuvannia-stolychnoi-merezhi-kaviaren-foto-549255.html Ребрендинг по-київськи.
А всё потому, что законы у нас гнилые, а суды ещё гнилее!
Задержали, значит нужно вывезти в поле, повесить на шею сумку и нажать на кнопочку телефона и справедливость восторжествует, всё!
И желающих больше не будет!
яких потрібно знищити !!
Відстрелити б по 2 пальці на руцях і нозях при спробі втечі з місця слідчого екскременту....
Знайти б вошу, яка кілограма и вибухівки у схованки виробляє!!!