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Хотели взорвать авто украинского воина: задержаны агенты РФ во Львове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во Львове задержаны два российских агента, которые готовили подрыв авто воина Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они закладывали самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное в спортивную сумку, под авто украинского защитника.

Поэтому оккупанты планировали дистанционно взорвать автомобиль с помощью вызова на один из телефонов, подключенных к взрывчатке.

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Во Львове приспешники РФ пытались взорвать машину воина ВСУ

Как установили следователи СБУ, СВУ было снаряжено 4,5 кг взрывчатого вещества и дополнительными поражающими элементами - гайками.

По материалам дела, заказ РФ выполняли двое жителей Закарпатья в возрасте 22 и 23 года, которые попали в поле зрения оккупантов во время поиска "легких денег" на Телеграм-каналах.

После дистанционной вербовки агенты прибыли во Львов, забрали из тайника взрывчатку и провели доразведку вблизи авто украинского воина.

Затем напротив места парковки потенциальной цели они установили телефонную камеру с функцией удаленного доступа для оккупантов.

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Таким образом российские спецслужбисты хотели зафиксировать последствия запланированного теракта.

Но киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили предателей, нейтрализовали СВУ и камеру "наблюдения" и тем самым предотвратили теракт.

Следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Во Львове приспешники РФ пытались взорвать машину воина ВСУ
Во Львове приспешники РФ пытались взорвать машину воина ВСУ
Во Львове приспешники РФ пытались взорвать машину воина ВСУ
Во Львове приспешники РФ пытались взорвать машину воина ВСУ

Автор: 

Львов (4580) СБУ (19855) теракт (2297) Львовская область (2895) Львовский район (50)


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Топ комментарии
+13
мразі...
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25.03.2025 16:26
+12
******* довбані. Угорської мови хочуть. А пішли б вчасно у армію по мобілізації..... Вік знижувати конче треба, бо таких ще багато є.
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25.03.2025 16:27
+6
Ці, окацаплені, звичайні убивці Українців, після 30 років пропаганди зкацапленої влади ригоАНАЛІВ та їх помічників в Україні, які і сьогодні сидять на посадах, в урядовому кварталі, та ще й заброньовані…?….
Суддівсько-прокурорські, із своєю незламною «ДОБРОЧЕСНІСТЮ», помусолять їм, якусь статейку, та й забудуть, як беркутню! Це ж не Патріотів України, як Червінський, мордуватимуть! Татаров, як отой помічник ригоАНАЛІВ, для того і при зеленському, в ОПУ, щоб ГАДИТИ!!
А цей непотріб, що піймали, дякуючи небайдужим людям на службі України, просто необхідно вішати!! Бо буде, ще гірше та більше смертей від їх рук, в Мирній Україні! З них, толку для майбутньої України, уже не буде! Вони ж, на ТОТ, і катують, разом з московитами, Українців!!
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25.03.2025 16:39
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мразі...
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25.03.2025 16:26 Ответить
******* довбані. Угорської мови хочуть. А пішли б вчасно у армію по мобілізації..... Вік знижувати конче треба, бо таких ще багато є.
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25.03.2025 16:27 Ответить
знижуй-не знижуй...напевне наркомати, в армії від лише шкода
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25.03.2025 16:29 Ответить
Не без того. А що у сегменті 25-60 наркоманів нема? Чи у такому віці вони там потрібні?
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25.03.2025 16:32 Ответить
Таке враження, що ти із іншої планети пишеш, а не з України. Які нхй ******? Там тих угорців купка залишилась.
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25.03.2025 16:33 Ответить
Знову той сраний телеграм. Доречі, відповідь поліції щодо дії того московитського телеграма на дітей - ми його не контролюємо, на наши запити адміністрація не відповідає...
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25.03.2025 16:28 Ответить
Нешанована влада своїм непрофесіоналізмом і непатріотизмом ви самі створили цей безлад ,ну робіть щось не може так тривати коли одні воюють ,а інше завербоване бидло виконує волю ворога.
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25.03.2025 16:29 Ответить
Щось у Львові дохера стало рашистських агентів які за копійки готові вбивати своїх людей. Ви правда хочете зараз проводити вибори? Представте за кого вони проголосують якщо їм дадуть 100 гривень
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25.03.2025 16:33 Ответить
1) Вони не зі Львова.
2) На жаль всяких нариків та залежних є всюди, і росія часто успішно їх використовує.
Потрібно на час війни було б якийсь табір для таких організувати. Інакше не проконтролюєш
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25.03.2025 16:39 Ответить
так цього лайна зі сходу, головно з Донбасу в 2014-21 наїхало дофіга, а з лютого 2022 року ще більше і весь це контингент наглий як трактори, хочуть сруцкій язік, ніфіга не робити, а тільки бухати, розмножуватися та бити один одному мармизи поки є гроші !!!
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25.03.2025 16:55 Ответить
вважаю, що навіть, якщо це підстава від наших спеців., то краще ловити потенційних терористів завчасно. Але годувати їх 5-7 років за наш рахунок не є добре.
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25.03.2025 16:38 Ответить
На уранові копальні..трудові лагери..
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25.03.2025 16:43 Ответить
Ці, окацаплені, звичайні убивці Українців, після 30 років пропаганди зкацапленої влади ригоАНАЛІВ та їх помічників в Україні, які і сьогодні сидять на посадах, в урядовому кварталі, та ще й заброньовані…?….
Суддівсько-прокурорські, із своєю незламною «ДОБРОЧЕСНІСТЮ», помусолять їм, якусь статейку, та й забудуть, як беркутню! Це ж не Патріотів України, як Червінський, мордуватимуть! Татаров, як отой помічник ригоАНАЛІВ, для того і при зеленському, в ОПУ, щоб ГАДИТИ!!
А цей непотріб, що піймали, дякуючи небайдужим людям на службі України, просто необхідно вішати!! Бо буде, ще гірше та більше смертей від їх рук, в Мирній Україні! З них, толку для майбутньої України, уже не буде! Вони ж, на ТОТ, і катують, разом з московитами, Українців!!
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25.03.2025 16:39 Ответить
Кацапська агентура світиться і не соромиться.
https://patrioty.org.ua/blogs/vse-odno-shcho-nazvatys-khlom-a-potim-perenazvatys-khilom-pysmennytsia-vysmiiala-pereimenuvannia-stolychnoi-merezhi-kaviaren-foto-549255.html Ребрендинг по-київськи.
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25.03.2025 16:45 Ответить
Вам не кажется, что в Украине появилось слишком много желающих заработать таким способом денег?

А всё потому, что законы у нас гнилые, а суды ещё гнилее!

Задержали, значит нужно вывезти в поле, повесить на шею сумку и нажать на кнопочку телефона и справедливость восторжествует, всё!

И желающих больше не будет!
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25.03.2025 16:52 Ответить
І рядом поставити суддю
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25.03.2025 18:24 Ответить
Якого хера цю гниль ще годувати. Коли вже зрадників почнуть знищувати як у нормальних сильних державах. Ніколи Китай не був би найсильнішою державою світу якщо б так грався з корупціонерами та зрадниками. Кілька років тому за рік було розстріляно майже 100 тисяч цієї швалі. Тепер на десятки років не має цієї проблеми.
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25.03.2025 16:54 Ответить
В условиях военного времени, за такие преступления - расстрел на месте!
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25.03.2025 17:00 Ответить
Це не украінські громадянани , а чорти ,
яких потрібно знищити !!
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25.03.2025 17:11 Ответить
генофонд
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25.03.2025 17:24 Ответить
По нормальному,їх треба пускати в розхід...Але для Зюзі це морально близькі,я сумніваюся що їх навіть судитимуть...
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25.03.2025 17:58 Ответить
4,5 ВР???? Під машінку???? Гайки не для підриву авто... Це людей калічити(((
Відстрелити б по 2 пальці на руцях і нозях при спробі втечі з місця слідчого екскременту....
Знайти б вошу, яка кілограма и вибухівки у схованки виробляє!!!
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25.03.2025 18:05 Ответить
Тільки знищення. Людей з них не буде
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25.03.2025 18:18 Ответить
Ловіть цю нечисть. Давайте довічне і на відбудову держави. Дешева робоча сила ой як потрібна.
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25.03.2025 18:22 Ответить
 
 