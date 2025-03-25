Хотели взорвать авто украинского воина: задержаны агенты РФ во Львове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во Львове задержаны два российских агента, которые готовили подрыв авто воина Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они закладывали самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное в спортивную сумку, под авто украинского защитника.

Поэтому оккупанты планировали дистанционно взорвать автомобиль с помощью вызова на один из телефонов, подключенных к взрывчатке.

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Как установили следователи СБУ, СВУ было снаряжено 4,5 кг взрывчатого вещества и дополнительными поражающими элементами - гайками.

По материалам дела, заказ РФ выполняли двое жителей Закарпатья в возрасте 22 и 23 года, которые попали в поле зрения оккупантов во время поиска "легких денег" на Телеграм-каналах.

После дистанционной вербовки агенты прибыли во Львов, забрали из тайника взрывчатку и провели доразведку вблизи авто украинского воина.

Затем напротив места парковки потенциальной цели они установили телефонную камеру с функцией удаленного доступа для оккупантов.

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Таким образом российские спецслужбисты хотели зафиксировать последствия запланированного теракта.

Но киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили предателей, нейтрализовали СВУ и камеру "наблюдения" и тем самым предотвратили теракт.

Следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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