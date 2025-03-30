Движение сопротивления сожгло комплекс РЭБ "Лорандит" оккупантов в Херсонской области, - ГУР МО
В ночь на 29 марта движение сопротивления в Херсонской области уничтожило грузовик российской армии с установленным на нем комплексом РЭБ "Лорандит".
Об этом сообщает ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
По разведывательным признакам, уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Лорандит".
В ГУР отметили, что российские оккупанты используют "Лорандит" для подавления радиосвязи и ведения радиоэлектронной разведки. Потеря такого комплекса является существенным ослаблением возможностей армии-агрессора.
Справка
Малогабаритный РЭБ-комплекс "Лорандит", разработчиком и производителем которого является российский НТП "НИИДАР-Сфера", официально был принят на вооружение армии РФ в 2019 году.
Впрочем, стоит отметить, что "Лорандит" неоднократно фиксировался на оккупированной части украинского Донбасса и до начала полномасштабного вторжения.
Основным назначением этого комплекса является радиоэлектронная разведка и подавление источников радиочастот. Комплекс может осуществлять поиск и радиопеленгацию в диапазоне частот от 20-30 до 2000 МГц. При этом скорость сканирования рабочей частоты по разным данным 50-65 МГц/с.
Базируется "Лорандит" на шасси хорошо всем известной "Буханки", или же УАЗ-452. С воздуха ее легко идентифицировать благодаря характерной круглой основе для антенн, монтируемой на крыше автомобиля. Стоимость комплекса превышает 20 млн рублей.
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Джерело: https://censor.net/ua/p3544041
Шановна редакціє - хто кого спалив ??
Охорона не виставлялася - чим і скористалися хлопці...
Слава Україні!
На відео видно, що її підпалюють