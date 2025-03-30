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Новости Фото Уничтожен комплекс РЭБ Лорандит
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Движение сопротивления сожгло комплекс РЭБ "Лорандит" оккупантов в Херсонской области, - ГУР МО

В ночь на 29 марта движение сопротивления в Херсонской области уничтожило грузовик российской армии с установленным на нем комплексом РЭБ "Лорандит".

Об этом сообщает ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

По разведывательным признакам, уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Лорандит".

В ГУР отметили, что российские оккупанты используют "Лорандит" для подавления радиосвязи и ведения радиоэлектронной разведки. Потеря такого комплекса является существенным ослаблением возможностей армии-агрессора.

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Комплекс РЭБ Лорандит сожгли на Херсонщине

Справка

Малогабаритный РЭБ-комплекс "Лорандит", разработчиком и производителем которого является российский НТП "НИИДАР-Сфера", официально был принят на вооружение армии РФ в 2019 году.

Впрочем, стоит отметить, что "Лорандит" неоднократно фиксировался на оккупированной части украинского Донбасса и до начала полномасштабного вторжения.

Основным назначением этого комплекса является радиоэлектронная разведка и подавление источников радиочастот. Комплекс может осуществлять поиск и радиопеленгацию в диапазоне частот от 20-30 до 2000 МГц. При этом скорость сканирования рабочей частоты по разным данным 50-65 МГц/с.

Лорандит

Базируется "Лорандит" на шасси хорошо всем известной "Буханки", или же УАЗ-452. С воздуха ее легко идентифицировать благодаря характерной круглой основе для антенн, монтируемой на крыше автомобиля. Стоимость комплекса превышает 20 млн рублей.

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Автор: 

уничтожение (6860) партизаны (179) ГУР (418) РЭБ (125) Херсонская область (4731)


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Топ комментарии
+10
"На ше щастя в тому, що ми воюємо з ДЛБЙБМи... Просто їх дуже багато..." . Вислів захисника Київщини, у 2022 році).
Охорона не виставлялася - чим і скористалися хлопці...
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30.03.2025 10:56
+7
Руху опору-респект...
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30.03.2025 11:05
+6
Комплекс РЕБ "Лорандит" окупантів спалив рух опору на Херсонщині
Джерело: https://censor.net/ua/p3544041

Шановна редакціє - хто кого спалив ??
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30.03.2025 10:53
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Комплекс РЕБ "Лорандит" окупантів спалив рух опору на Херсонщині
Джерело: https://censor.net/ua/p3544041

Шановна редакціє - хто кого спалив ??
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30.03.2025 10:53 Ответить
Редактори-кацапи.
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30.03.2025 11:08 Ответить
?
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30.03.2025 13:21 Ответить
"На ше щастя в тому, що ми воюємо з ДЛБЙБМи... Просто їх дуже багато..." . Вислів захисника Київщини, у 2022 році).
Охорона не виставлялася - чим і скористалися хлопці...
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30.03.2025 10:56 Ответить
Дякуємо Захисникам України! Гарний результат!
Слава Україні!
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30.03.2025 11:04 Ответить
Напевне, екіпаж так в тилу розслабив булки, що усім складом просто пішов спати, не організувавщи елементарну охорону. І маскувальна сітка не допомогла...Хто б що не казав, а найнадійнішим видом розвідки була, є і буде агентурна...
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30.03.2025 11:04 Ответить
Руху опору-респект...
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30.03.2025 11:05 Ответить
Ох цей міфічний рух опору. Цілу "буханку"спалив. А може вона і сама згоріла, бо щось десь закоротило.
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30.03.2025 12:28 Ответить
щоб цим клятим окупантам скрізь заціпило і закоротило! рашистські 3,14дори повинні палати і вибухати, і не важливо від чого і від кого.
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30.03.2025 13:23 Ответить
А може вона і сама згоріла, бо щось десь закоротило

На відео видно, що її підпалюють
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30.03.2025 13:51 Ответить
Єкіпаж з охороною вирізали чи теж спалили?)
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30.03.2025 13:32 Ответить
 
 