Движение сопротивления сожгло комплекс РЭБ "Лорандит" оккупантов в Херсонской области, - ГУР МО

В ночь на 29 марта движение сопротивления в Херсонской области уничтожило грузовик российской армии с установленным на нем комплексом РЭБ "Лорандит".

Об этом сообщает ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

По разведывательным признакам, уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Лорандит".

В ГУР отметили, что российские оккупанты используют "Лорандит" для подавления радиосвязи и ведения радиоэлектронной разведки. Потеря такого комплекса является существенным ослаблением возможностей армии-агрессора.

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Справка

Малогабаритный РЭБ-комплекс "Лорандит", разработчиком и производителем которого является российский НТП "НИИДАР-Сфера", официально был принят на вооружение армии РФ в 2019 году.

Впрочем, стоит отметить, что "Лорандит" неоднократно фиксировался на оккупированной части украинского Донбасса и до начала полномасштабного вторжения.

Основным назначением этого комплекса является радиоэлектронная разведка и подавление источников радиочастот. Комплекс может осуществлять поиск и радиопеленгацию в диапазоне частот от 20-30 до 2000 МГц. При этом скорость сканирования рабочей частоты по разным данным 50-65 МГц/с.

Базируется "Лорандит" на шасси хорошо всем известной "Буханки", или же УАЗ-452. С воздуха ее легко идентифицировать благодаря характерной круглой основе для антенн, монтируемой на крыше автомобиля. Стоимость комплекса превышает 20 млн рублей.

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