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Новости Фото Атака БпЛА на Харьков
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Массированная атака дронами по Харькову: ликвидированы пожары в производственных и складском здании. ФОТОрепортаж

В Харькове спасатели ликвидировали пожары на предприятии, куда ночью попали вражеские беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, горели 2 производственные и 1 складское здание, общей площадью 3970 кв.м.

На месте были привлечены 71 спасатель и 21 единица техники, в том числе - кинологи и саперы, а также 33 работника и 16 единиц техники коммунальных служб.

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последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову
последствия удара по Харькову

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атаковали Харьков беспилотниками: прозвучало не менее 6 взрывов.

Автор: 

Харьков (7460) Харьковская область (734) Харьковский район (208)


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Є хороші результати в застосуванні дронів для захисту наших міст, - Зеленський

https://censor.net/ua/news/3544102/zelenskyyi-rozpoviv-pro-uspishne-zastosuvannya-***********-droniv
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31.03.2025 16:51 Ответить
"Та бачимо, бачимо, батьку !"

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31.03.2025 19:43 Ответить
 
 