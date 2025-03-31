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Массированная атака дронами по Харькову: ликвидированы пожары в производственных и складском здании. ФОТОрепортаж
В Харькове спасатели ликвидировали пожары на предприятии, куда ночью попали вражеские беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, горели 2 производственные и 1 складское здание, общей площадью 3970 кв.м.
На месте были привлечены 71 спасатель и 21 единица техники, в том числе - кинологи и саперы, а также 33 работника и 16 единиц техники коммунальных служб.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атаковали Харьков беспилотниками: прозвучало не менее 6 взрывов.
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https://censor.net/ua/news/3544102/zelenskyyi-rozpoviv-pro-uspishne-zastosuvannya-***********-droniv
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