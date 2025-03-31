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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Два человека пострадали вследствие российских обстрелов Никопольщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

31 марта агрессор бил по Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе, под огнем оказались Никополь, Марганецкая и Покровская громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Вследствие атак пострадали два человека. 54-летний мужчина и 46-летняя женщина. Будут лечиться амбулаторно.

Последствия российских обстрелов Никопольщины

Загорелись частный дом, хозяйственная постройка и гараж. Пожар спасателям удалось локализовать.

Из-за вражеской атаки повреждены еще 3 дома, 2 гаража и столько же авто, линия электропередач. Изуродованы админздание, коммунальное предприятие, АЗС.

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Пожарные ликвидируют последствия российских ударов по Никопольщине
Поврежденный российским обстрелом автомобиль

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