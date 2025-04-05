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Новости Фото Иностранные миротворцы в Украине Гарантии безопасности для Украины
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Сырский встретился с главкомами Британии и Франции: обсудили обеспечение безопасности Украины в случае прекращения боевых действий. ФОТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял участие в переговорах с иностранными делегациями во главе с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром.

Об этом главком сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Сырский с иностранными коллегами

По его словам, они обсудили дальнейшие шаги для обеспечения безопасности Украины в случае достижения договоренностей о прекращении боевых действий.

Кроме этого, в ходе переговоров совместно определили шаги, которые бы смогли гарантировать устойчивый справедливый мир в Украине.

"Вместе с главнокомандующими вооруженных сил Великобритании и Франции согласовали общее видение путей достижения и обеспечения долговременной безопасности как Украины, так и всей Европы", - рассказал Сырский.

Он отметил, что рабочие визиты в Украину главнокомандующих вооруженных сил государств-лидеров "Коалиции желающих" продемонстрировали непоколебимую решимость союзников объединяться для сохранения существующей архитектуры мировой безопасности и стали очередным подтверждением готовности и в дальнейшем поддерживать независимость и территориальную целостность Украины.

Напомним, что 4 апреля в Киеве состоялись встречи представителей Франции, Великобритании и Украины по размещению военного контингента. Президент Владимир Зеленский заявил, что консультации еще будут продолжаться.

Читайте также: Стармер и Макрон провели разговор: обсудили прогресс с размещением военного контингента в Украине

Автор: 

Великобритания (4947) миротворцы (1158) Франция (3501) Александр Сырский (583)


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Топ комментарии
+6
Залізна логіка - трускавецька....
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05.04.2025 22:59
+3
Зеленський повинен балотуватися вдруге, адже він глибоко розуміє ситуацію на фронті та має чітке бачення перемоги України, - радник голови ОП Подоляк

На його думку, у чинного президента є всі передумови для успішного другого терміну. (с)
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05.04.2025 22:52
+2
"Потужна" логіка
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05.04.2025 23:03
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Домовились про те, ймовірність чого поки що близька нулю. Імітація бурхливої діяльності
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05.04.2025 22:49 Ответить
"Ділять шкуру не вбитого медведя"
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05.04.2025 22:50 Ответить
Зеленський повинен балотуватися вдруге, адже він глибоко розуміє ситуацію на фронті та має чітке бачення перемоги України, - радник голови ОП Подоляк

На його думку, у чинного президента є всі передумови для успішного другого терміну. (с)
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05.04.2025 22:52 Ответить
Залізна логіка - трускавецька....
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05.04.2025 22:59 Ответить
"Потужна" логіка
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05.04.2025 23:03 Ответить
У радника "Потужного" не може бути логіка не потужна....
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05.04.2025 23:08 Ответить
Я теж глибоченько розумію ситуацію та маю чітке бачення Перемоги - в мене буде тільки два дефективних манагєра- кіт та пес.
Якщо мало, можу півзоопарку привезти у ВР!
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05.04.2025 22:59 Ответить
У разі... А хіба до того йде?
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05.04.2025 22:59 Ответить
Пообещают золотые горы и реки полные вина . Тем и закончится дружескя распития чая или кофе. А как там с этими "300" милиярдов? по делили ,а делят уже 2 года и поделить немогут.
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05.04.2025 23:56 Ответить
За 120 питайте у свого трампона.
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06.04.2025 09:57 Ответить
 
 