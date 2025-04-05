Сырский встретился с главкомами Британии и Франции: обсудили обеспечение безопасности Украины в случае прекращения боевых действий. ФОТО
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял участие в переговорах с иностранными делегациями во главе с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром.
Об этом главком сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, они обсудили дальнейшие шаги для обеспечения безопасности Украины в случае достижения договоренностей о прекращении боевых действий.
Кроме этого, в ходе переговоров совместно определили шаги, которые бы смогли гарантировать устойчивый справедливый мир в Украине.
"Вместе с главнокомандующими вооруженных сил Великобритании и Франции согласовали общее видение путей достижения и обеспечения долговременной безопасности как Украины, так и всей Европы", - рассказал Сырский.
Он отметил, что рабочие визиты в Украину главнокомандующих вооруженных сил государств-лидеров "Коалиции желающих" продемонстрировали непоколебимую решимость союзников объединяться для сохранения существующей архитектуры мировой безопасности и стали очередным подтверждением готовности и в дальнейшем поддерживать независимость и территориальную целостность Украины.
Напомним, что 4 апреля в Киеве состоялись встречи представителей Франции, Великобритании и Украины по размещению военного контингента. Президент Владимир Зеленский заявил, что консультации еще будут продолжаться.
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На його думку, у чинного президента є всі передумови для успішного другого терміну. (с)
Якщо мало, можу півзоопарку привезти у ВР!