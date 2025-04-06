Последствия дроновой атаки РФ на Николаев. ФОТОрепортаж

В ночь на 6 апреля 2025 года враг атаковал частный сектор Николаева. Повреждены дома и автомобили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в одном из домов возник пожар (30 кв. м), в другом - возгорание газовой трубы. Оба пожара ликвидированы спасателями.

Пострадали три женщины: одна госпитализирована, двум оказали помощь на месте.

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К ликвидации последствий привлекалось 15 спасателей, 3 спецавтомобиля, группа радиационной, химической и биологической защиты, полиция, медики, Красный Крест и аварийные службы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в конце суток 5 апреля российские захватчики попали дронами в жилой квартал Николаева.