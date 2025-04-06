Последствия дроновой атаки РФ на Николаев. ФОТОрепортаж
В ночь на 6 апреля 2025 года враг атаковал частный сектор Николаева. Повреждены дома и автомобили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в одном из домов возник пожар (30 кв. м), в другом - возгорание газовой трубы. Оба пожара ликвидированы спасателями.
Пострадали три женщины: одна госпитализирована, двум оказали помощь на месте.
К ликвидации последствий привлекалось 15 спасателей, 3 спецавтомобиля, группа радиационной, химической и биологической защиты, полиция, медики, Красный Крест и аварийные службы.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в конце суток 5 апреля российские захватчики попали дронами в жилой квартал Николаева.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий06.04.2025 07:23 Ответить Мне нравится 4
петро удеч #477971
показать весь комментарий06.04.2025 07:36 Ответить Мне нравится 2
alexandr shamov
показать весь комментарий06.04.2025 07:43 Ответить Мне нравится 1
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль