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Новости Фото Атака беспилотников на Николаев
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Последствия дроновой атаки РФ на Николаев. ФОТОрепортаж

В ночь на 6 апреля 2025 года враг атаковал частный сектор Николаева. Повреждены дома и автомобили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в одном из домов возник пожар (30 кв. м), в другом - возгорание газовой трубы. Оба пожара ликвидированы спасателями.

Пострадали три женщины: одна госпитализирована, двум оказали помощь на месте.

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обстрел Николаева
обстрел Николаева
обстрел Николаева
обстрел Николаева
обстрел Николаева

К ликвидации последствий привлекалось 15 спасателей, 3 спецавтомобиля, группа радиационной, химической и биологической защиты, полиция, медики, Красный Крест и аварийные службы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в конце суток 5 апреля российские захватчики попали дронами в жилой квартал Николаева.

Автор: 

Николаев (2147) Николаевская область (2116) ГСЧС (4960) Шахед (976) Николаевский район (52)


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Тобі в дупу пєчєньку!
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06.04.2025 07:23 Ответить
І плодяться придурки-одноденки...
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06.04.2025 07:36 Ответить
Це ж пальцем робленi в 90-х кока-кольщики, ныне уклонисты-чмошники. Таким в Украину дорога заказана - будут привлечены к уголовной ответственности за злостное уклонение от своих конституционных обязательств...
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06.04.2025 07:43 Ответить
 
 