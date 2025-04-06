Враг нанес авиаудар по Краснопольской громаде: есть разрушения гражданской инфраструктуры. ВИДЕО+ФОТО
Войска РФ нанесли авиационный удар по одному из населенных пунктов Краснопольской громады на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате атаки загорелись и подверглись частичному разрушению 2 частных домовладения.
Подразделения ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
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Микола Клименко #550732
показать весь комментарий06.04.2025 14:20 Ответить Мне нравится 0
Trofim
показать весь комментарий06.04.2025 15:17 Ответить Мне нравится 0
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