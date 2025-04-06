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Враг нанес авиаудар по Краснопольской громаде: есть разрушения гражданской инфраструктуры. ВИДЕО+ФОТО

Войска РФ нанесли авиационный удар по одному из населенных пунктов Краснопольской громады на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате атаки загорелись и подверглись частичному разрушению 2 частных домовладения.

Подразделения ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар.

удар по Сумщине
удар по Сумщине

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Предварительно, обошлось без пострадавших.

Автор: 

Сумская область (3102) Сумский район (176) Краснополье (16)


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Просто в F16 керосин не підвезли
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06.04.2025 14:20 Ответить
Одне питання- де відповідь з таким-же результатом?!
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06.04.2025 15:17 Ответить
 
 