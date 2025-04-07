Оккупанты ударили по Краматорску беспилотником "Молния": повреждены жилые дома и автомобиль. ФОТО (обновлено)

Днем воскресенья, 6 апреля, российские захватчики ударили по частному сектору Краматорска Донецкой области.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск подвергся вражескому обстрелу - частный сектор. По предварительной информации, обошлось без пострадавших",- рассказал чиновник.

Последствия разрушений вражеского обстрела еще устанавливаются.

Обновление

Впоследствии Краматорский городской совет сообщил, что оккупанты атаковали город ударным беспилотником "Молния-2".

"6 апреля, около 13:10, враг совершил обстрел территории Краматорской территориальной громады, применив ударный беспилотник "Молния-2"", - говорится в сообщении.

Вражеский дрон попал в город возле жилых домов. Обошлось без жертв и пострадавших.

В результате взрыва повреждены окна, шиферное покрытие шести частных домов и хозяйственные постройки на нескольких улицах. Также получил повреждения один легковой автомобиль.

Смотрите также: Вражеский дрон ударил по центру Краматорска: повреждена многоэтажка. ФОТО