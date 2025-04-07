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Новости Фото Обстрел Краматорска
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Оккупанты ударили по Краматорску беспилотником "Молния": повреждены жилые дома и автомобиль. ФОТО (обновлено)

Днем воскресенья, 6 апреля, российские захватчики ударили по частному сектору Краматорска Донецкой области.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрел Краматорска, 6 апреля

"Краматорск подвергся вражескому обстрелу - частный сектор. По предварительной информации, обошлось без пострадавших",- рассказал чиновник.

Последствия разрушений вражеского обстрела еще устанавливаются.

Обновление

Впоследствии Краматорский городской совет сообщил, что оккупанты атаковали город ударным беспилотником "Молния-2".

"6 апреля, около 13:10, враг совершил обстрел территории Краматорской территориальной громады, применив ударный беспилотник "Молния-2"", - говорится в сообщении.

Вражеский дрон попал в город возле жилых домов. Обошлось без жертв и пострадавших.

В результате взрыва повреждены окна, шиферное покрытие шести частных домов и хозяйственные постройки на нескольких улицах. Также получил повреждения один легковой автомобиль.

Смотрите также: Вражеский дрон ударил по центру Краматорска: повреждена многоэтажка. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (2275) обстрел (27057) Донецкая область (9603) Краматорский район (214)


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Чому ні хрена не ворушаться Малюк з блохером Будьонним? Де знищені офіцери і генерали російських ракетно-космічних військ?
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06.04.2025 17:06 Ответить
Сінатра! Звідки у Вас ця зневага? Ви працюєте на ворога? хто, як обзивається, той так називається. блохер?
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07.04.2025 08:30 Ответить
Якщо офіцер спецслужб, маючи повноваження від держави на ліквідацію ворогів на протязі трьох років нічого не робить, навіть не робить спроб ліквідувати вожаків ворожої зграї, то питаннння якраз до нього: на кого він працює? Якби Малюк з блохером Будьонним ліквідували Пуйла , то війна б давно закінчилася з усіма її жорстокостями. Та не обов'язково Пуйла достатньо хоча б декілька вурдалак з його найближчого оточення. На Гітлера було здійснено чотирнадцять історично доведених замахів на життя і здійснили їх в основному одиночки. В Україні в руках Малюка і блохера Будьонного весь ресурс держави, а на виході нуль, зеро. Чому вони саботують проти терориста №1 ********** Пуйла такий важливий аспект боротьби, як терор? Задай їм це питання а не хрюкай в порвітря.
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07.04.2025 15:25 Ответить
 
 