Оккупанты ударили по Краматорску беспилотником "Молния": повреждены жилые дома и автомобиль. ФОТО (обновлено)
Днем воскресенья, 6 апреля, российские захватчики ударили по частному сектору Краматорска Донецкой области.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Краматорск подвергся вражескому обстрелу - частный сектор. По предварительной информации, обошлось без пострадавших",- рассказал чиновник.
Последствия разрушений вражеского обстрела еще устанавливаются.
Обновление
Впоследствии Краматорский городской совет сообщил, что оккупанты атаковали город ударным беспилотником "Молния-2".
"6 апреля, около 13:10, враг совершил обстрел территории Краматорской территориальной громады, применив ударный беспилотник "Молния-2"", - говорится в сообщении.
Вражеский дрон попал в город возле жилых домов. Обошлось без жертв и пострадавших.
В результате взрыва повреждены окна, шиферное покрытие шести частных домов и хозяйственные постройки на нескольких улицах. Также получил повреждения один легковой автомобиль.
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