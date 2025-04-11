Вымогал у раненого военного $500 за назначение инвалидности: в Краматорске задержали травматолога. ФОТО

В Краматорске разоблачен врач-травматолог, который требовал взятку с военнослужащего за назначение группы инвалидности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Раненый военный хотел получить инвалидность

В феврале 2025 года к травматологу медучреждения Краматорска по установлению группы инвалидности обратился военнослужащий ВСУ. За год до этого мужчина получил несколько ранений во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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Травматолог требовал взятку за установление II группы инвалидности

Травматолог, будучи в составе экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, требовал предоставить ему неправомерную выгоду - 500 долларов США.

За указанные средства он обещал военному положительно повлиять на коллег при принятии решения об установлении II группы инвалидности.







Врача-взяточника задержали

Во время получения денежных средств в эквиваленте 22 000 грн он задержан.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Ему избрана мера пресечения.

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