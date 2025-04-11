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Вымогал у раненого военного $500 за назначение инвалидности: в Краматорске задержали травматолога. ФОТО

В Краматорске разоблачен врач-травматолог, который требовал взятку с военнослужащего за назначение группы инвалидности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Раненый военный хотел получить инвалидность

В феврале 2025 года к травматологу медучреждения Краматорска по установлению группы инвалидности обратился военнослужащий ВСУ. За год до этого мужчина получил несколько ранений во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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Травматолог требовал взятку за установление II группы инвалидности

Травматолог, будучи в составе экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, требовал предоставить ему неправомерную выгоду - 500 долларов США.

За указанные средства он обещал военному положительно повлиять на коллег при принятии решения об установлении II группы инвалидности.

В Краматорске врач-травматолог требовал взятку
В Краматорске врач-травматолог требовал взятку
В Краматорске врач-травматолог требовал взятку

Врача-взяточника задержали

Во время получения денежных средств в эквиваленте 22 000 грн он задержан.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Ему избрана мера пресечения.

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Автор: 

взятка (6158) врачи (1515) инвалидность (173)


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Топ комментарии
+4
Арештований за демпінг.
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11.04.2025 14:29
+3
Просто представьте насколько они презирают военных и не чувствуют никакого страха и наказания если идут на такое. И до чего сами военные разрозненны и запуганные что не поломали ему ноги за такое.
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11.04.2025 15:02
+2
Це один з тих красунчиків, що замінили контору сумнозвісної Крупи?
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11.04.2025 14:37
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Купюри так ріденько лежать в багажнику шо аж стидно. Ше й гривні, в травматолога зашквар перед колєгами.
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11.04.2025 14:29 Ответить
Арештований за демпінг.
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11.04.2025 14:29 Ответить
Це один з тих красунчиків, що замінили контору сумнозвісної Крупи?
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11.04.2025 14:37 Ответить
Травматолога? Було б непогано зробити, щоб він сам себе довго лікував.
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11.04.2025 14:39 Ответить
Тобто зробити з нього пацієнта відповідно до його фаху?
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11.04.2025 18:49 Ответить
На дрони збирав злопцям.
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11.04.2025 14:43 Ответить
Просто представьте насколько они презирают военных и не чувствуют никакого страха и наказания если идут на такое. И до чего сами военные разрозненны и запуганные что не поломали ему ноги за такое.
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11.04.2025 15:02 Ответить
Чорний травматолог
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11.04.2025 15:52 Ответить
На сивочолого гетьмана, схожий!
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11.04.2025 16:30 Ответить
Військовому нєхрєн робити, по МСЕКАХ бігати? Поки він в армії, його інвалідність має таке ж значення як мій диплом кандидата наук.
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11.04.2025 16:58 Ответить
************* просто!...................................
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11.04.2025 17:37 Ответить
 
 