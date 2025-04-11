Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе: пострадал мужчина, повреждены админздания, автобусы и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 11 апреля российские войска продолжали наносить удары по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в течение дня на Никопольщине от вражеских ударов страдали Никополь, Червоногригорьевская и Покровская громады. Почти полтора десятка раз агрессор целился дронами-камикадзе.



Вследствие вражеских атак пострадал мужчина 39 лет. Будет лечиться амбулаторно.

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Повреждены 13 легковушек, 2 автобуса, админздания.

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