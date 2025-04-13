Волонтер Олег Сальник погиб в результате атаки российского дрона в Херсоне. ФОТО
Сегодня, 12 апреля, в Херсоне во время атаки дроном погиб волонтер фонда "Справжні" Олег Сальник.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Искренне соболезную родным и близким Олега Сальника - волонтера фонда "Справжні", который погиб сегодня в результате атаки российского дрона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что волонтеру было всего 27 лет.
"Это большая потеря для всего нашего сообщества. Вечно благодарны тебе. Навеки в наших сердцах", - добавил глава ОВА.
Напомним, сегодня около 16:00 в Днепровском районе Херсона российские террористы атаковали с дрона авто команды БФ "Настоящие".
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дуже боляче .....(
А в нас - Украінці((((
Сум і співчуття....
Смерть московітам!
Слава Україні!
Дуже сумно. Молодий хлопець. Героям слава!