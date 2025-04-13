Волонтер Олег Сальник погиб в результате атаки российского дрона в Херсоне. ФОТО

Сегодня, 12 апреля, в Херсоне во время атаки дроном погиб волонтер фонда "Справжні" Олег Сальник.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Искренне соболезную родным и близким Олега Сальника - волонтера фонда "Справжні", который погиб сегодня в результате атаки российского дрона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтеру было всего 27 лет.

"Это большая потеря для всего нашего сообщества. Вечно благодарны тебе. Навеки в наших сердцах", - добавил глава ОВА.

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Напомним, сегодня около 16:00 в Днепровском районе Херсона российские террористы атаковали с дрона авто команды БФ "Настоящие".