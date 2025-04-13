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Волонтер Олег Сальник погиб в результате атаки российского дрона в Херсоне. ФОТО

Сегодня, 12 апреля, в Херсоне во время атаки дроном погиб волонтер фонда "Справжні" Олег Сальник.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Погиб волонтер Олег Сальник

"Искренне соболезную родным и близким Олега Сальника - волонтера фонда "Справжні", который погиб сегодня в результате атаки российского дрона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтеру было всего 27 лет.

"Это большая потеря для всего нашего сообщества. Вечно благодарны тебе. Навеки в наших сердцах", - добавил глава ОВА.

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Напомним, сегодня около 16:00 в Днепровском районе Херсона российские террористы атаковали с дрона авто команды БФ "Настоящие".

Автор: 

Херсон (2812) волонтеры (2633) потери (4381) Херсонская область (4752) Херсонский район (251)


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Топ комментарии
+22
Світла рам'ять тобі, синочку, навіки вічни! Чнсть!
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12.04.2025 23:47
+19
Вічна памʼять Олегу та щирі співчуття його родині 😪😪😪
дуже боляче .....(
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12.04.2025 23:54
+17
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12.04.2025 23:56
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Світла рам'ять тобі, синочку, навіки вічни! Чнсть!
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12.04.2025 23:47 Ответить
Сум..
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12.04.2025 23:50 Ответить
Вічна памʼять Олегу та щирі співчуття його родині 😪😪😪
дуже боляче .....(
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12.04.2025 23:54 Ответить
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12.04.2025 23:56 Ответить
***** нація! Морква, мокша, чукчі з бурьятами, габардино-бухарці, дагі з ощетинцями...
А в нас - Украінці((((
Сум і співчуття....
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12.04.2025 23:57 Ответить
Памятаймо Захисників!! Запеклі, вогню, не бояться!!
Смерть московітам!
Слава Україні!
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13.04.2025 00:19 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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13.04.2025 02:35 Ответить
Смерть російським окупантам.
Дуже сумно. Молодий хлопець. Героям слава!
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13.04.2025 05:39 Ответить
Вічна Пам"ять та Царство Небесне ...
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13.04.2025 10:36 Ответить
Вічна пам'ять
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13.04.2025 15:09 Ответить
 
 