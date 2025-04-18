РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4951 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
308 0

Сутки на Донетчине: рашисты убили трех людей, 6 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 17 апреля 22 раза атаковали Донецкую область, в результате чего погибли трое людей. 6 человек были ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирноградской громаде поврежден дом. В Родинском разрушена многоэтажка, поврежден частный дом; в Гришино поврежден дом. В Новоэкономичном Гродовской громады ранены 2 человека, разрушено 9 домов, повреждено 35.

Читайте: Россияне продвинулись возле Разлива и в Константинополе, - DeepState

Краматорский район

В Лимане повреждена многоэтажка. В Донецком Николаевской громады повреждены 2 многоэтажки и частный дом. В Алексеево-Дружковке ранен человек, повреждены 3 дома. В Русином Яру Ильиновской громады 1 человек погиб, поврежден 31 объект. В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 5 многоэтажек, частный дом, админздание, 4 гаража и 4 автомобиля.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 16 домов.

17 апреля 2025 года войска РФ 22 раза атаковали Донецкую область, в результате чего погибли 3 человека: 2 в Константиновке и 1 в Русином Яру. Еще 6 человек получили ранения. С линии фронта эвакуированы 117 человек, в том числе - 23 ребенка.

Также смотрите: Силы обороны освободили около 16 км² вблизи Покровска, - Сырский. ФОТО

РФ обстреляла Донецкую область. Последствия ударов 17 апреля 2025 года
РФ обстреляла Донецкую область. Последствия ударов 17 апреля 2025 года
РФ обстреляла Донецкую область. Последствия ударов 17 апреля 2025 года
РФ обстреляла Донецкую область. Последствия ударов 17 апреля 2025 года
РФ обстреляла Донецкую область. Последствия ударов 17 апреля 2025 года

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9648) Бахмутский район (375) Краматорский район (225) Покровский район (560) Северск (80) Русин Яр (2) Константиновка (1743) Донецкое (4) Новоэкономическое (8) Родинское (19) Гришино (9) Алексеево-Дружковка (1) Лиман (49)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 