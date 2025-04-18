Сутки на Донетчине: рашисты убили трех людей, 6 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 17 апреля 22 раза атаковали Донецкую область, в результате чего погибли трое людей. 6 человек были ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирноградской громаде поврежден дом. В Родинском разрушена многоэтажка, поврежден частный дом; в Гришино поврежден дом. В Новоэкономичном Гродовской громады ранены 2 человека, разрушено 9 домов, повреждено 35.

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Краматорский район

В Лимане повреждена многоэтажка. В Донецком Николаевской громады повреждены 2 многоэтажки и частный дом. В Алексеево-Дружковке ранен человек, повреждены 3 дома. В Русином Яру Ильиновской громады 1 человек погиб, поврежден 31 объект. В Константиновке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 5 многоэтажек, частный дом, админздание, 4 гаража и 4 автомобиля.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 16 домов.

17 апреля 2025 года войска РФ 22 раза атаковали Донецкую область, в результате чего погибли 3 человека: 2 в Константиновке и 1 в Русином Яру. Еще 6 человек получили ранения. С линии фронта эвакуированы 117 человек, в том числе - 23 ребенка.

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