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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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Депутат горсовета, чиновники Конституционного суда и ТЦК: Задержаны организаторы "схем для уклонистов", - СБУ. ФОТОрепортаж

Ликвидированы новые схемы уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий задержаны четыре организатора сделок, среди которых научный консультант судьи Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чиновник совмещал свою работу в госучреждении с адвокатурой, которую использовал как "прикрытие" для получения взяток от уклонистов. Установлено, что он предлагал свои "услуги" военнообязанным под видом оказания юридических услуг, а для убедительности "гарантировал" задействовать личные связи в госучреждениях. За 15 тыс. долларов фигурант обещал им снятие с розыска в ТЦК с последующим оформлением "брони" на оборонном предприятии.

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На Буковине военная контрразведка СБУ задержала еще одну фигурантку. Ею оказалась депутат горсовета, которая по совместительству является врачом-невропатологом, которая торговала фиктивными медсправками о "плохом" здоровье. Приобретя такую подделку, уклонисты надеялись на "списание" с воинского учета для беспрепятственного выезда за границу.

Задержаны организаторы схем для уклонистов

На Полтавщине разоблачены два должностных лица ТЦК, которые за взятки вносили фейковые сведения в военно-учетную систему, чтобы оформить отсрочку от призыва. Так, например, фигуранты вносили в систему данные о прохождении военнообязанными ВВК с отметкой, что они не находятся в розыске.

В Черкассах задержан 55-летний делец, который предлагал уклонистам скрыться от мобилизации под видом трудоустройства в местную агрокомпанию, имеющую статус критически важного предприятия.

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В СБУ рассказали, что по разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);
  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Задержаны организаторы схем для уклонистов
Задержаны организаторы схем для уклонистов

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Задержаны организаторы схем для уклонистов
Задержаны организаторы схем для уклонистов

Автор: 

СБУ (19898) уклонисты (831)


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Мне кажется, что ухилянтов на всех может и не хватить.
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18.04.2025 14:30 Ответить
Саме так - тому деякі вже змушені робити скидки та вводити дисконти -
"....Вартість такої "послуги" становила до 2 тис. американських доларів з одного клієнта. Джерело: https://censor.net/ua/p3547402
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18.04.2025 14:33 Ответить
Поки не внесуть в кримінальний закон поправку про агентів кремля та допомога російським окупантам в ухиленні ухилянтів!
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18.04.2025 14:37 Ответить
Чергова «новина», з 2022 року, про затримання чергових «заробітчан» на посадах, на крові Українців, які у цей же час, їх ЗАХИЩАЮТЬ на фронті!
Тепер, посадові особи, промусолять якісь процедурні дії, (оті пенсіонери+інваліди від прокурорських-суддівських), та й потухне, цей черговий спалах багаття на пожежі!!!
А стефанчуки-зеленський-шмигаль, за вказівки Оманських, так і не внесли, з 2022 року, змін щодо підвИщення СУВОРИХ покарань за такі дії, в Особливий період та дії воєнного стану!
Яка влада у зеленського, такі й покарання нікчемні! У нього ж, юридична освіта, за дипломом придбаним!!
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18.04.2025 14:45 Ответить
О,нормально,науковий консультант судді. Які суди такі й радники та помічники.
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18.04.2025 15:17 Ответить
Жодного дня без таких новин ...((
Це в нас така воююча країна ?
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18.04.2025 15:29 Ответить
В усі часи були захистники і зрадники інше правда було відношення і покарання за зраду а ось мародери каралися в усі часи жорстоко не маоо різниці зто ти і що поцупив
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18.04.2025 16:16 Ответить
 
 