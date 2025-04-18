Депутат горсовета, чиновники Конституционного суда и ТЦК: Задержаны организаторы "схем для уклонистов", - СБУ. ФОТОрепортаж

Ликвидированы новые схемы уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий задержаны четыре организатора сделок, среди которых научный консультант судьи Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чиновник совмещал свою работу в госучреждении с адвокатурой, которую использовал как "прикрытие" для получения взяток от уклонистов. Установлено, что он предлагал свои "услуги" военнообязанным под видом оказания юридических услуг, а для убедительности "гарантировал" задействовать личные связи в госучреждениях. За 15 тыс. долларов фигурант обещал им снятие с розыска в ТЦК с последующим оформлением "брони" на оборонном предприятии.

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На Буковине военная контрразведка СБУ задержала еще одну фигурантку. Ею оказалась депутат горсовета, которая по совместительству является врачом-невропатологом, которая торговала фиктивными медсправками о "плохом" здоровье. Приобретя такую подделку, уклонисты надеялись на "списание" с воинского учета для беспрепятственного выезда за границу.

На Полтавщине разоблачены два должностных лица ТЦК, которые за взятки вносили фейковые сведения в военно-учетную систему, чтобы оформить отсрочку от призыва. Так, например, фигуранты вносили в систему данные о прохождении военнообязанными ВВК с отметкой, что они не находятся в розыске.

В Черкассах задержан 55-летний делец, который предлагал уклонистам скрыться от мобилизации под видом трудоустройства в местную агрокомпанию, имеющую статус критически важного предприятия.

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В СБУ рассказали, что по разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).





Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.



