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Новости Фото Атаки БпЛА по РФ
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Последствия атаки БпЛА по базе 112-й ракетной бригады РФ в Шуе Ивановской области

Спутниковый снимок подтверждает повреждение украинскими дронами казармы на территории 112-й гвардейской ракетной бригады армии РФ в городе Шуя Ивановской области России, которая причастна к атаке на Сумы 13 апреля. Беспилотники атаковали оккупантов 16 и 17 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие снимки опубликовало "Радио Свобода".

Так, фотография со спутника подтверждает и точную геолокацию поврежденной казармы, которую ранее удалось сделать благодаря видео, снятым военными после удара.

По расположенной в 700 километрах от Украины базе 112-й ракетной бригады в Шуе было нанесено два удара дронами, 16 и 17 апреля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные дроны вторую ночь подряд атаковали город Шуя в Ивановской области РФ. ВИДЕО

Ракетная бригада РФ в городе Шуя атакована ВСУ: спутник показал последствия
Ракетная бригада РФ в городе Шуя атакована ВСУ: спутник показал последствияРакетная бригада РФ в городе Шуя атакована ВСУ: спутник показал последствия
Ракетная бригада РФ в городе Шуя атакована ВСУ: спутник показал последствия

Напомним, 16 апреля 112-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 03333) была атакована в Шуе Ивановской области РФ.

Именно это подразделение ударило баллистикой по городу Сумы в Вербное воскресенье.

Автор: 

армия РФ (19224) беспилотник (3595) Удары по РФ (277)


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Топ комментарии
+32
Новий тест для отальмологічних кабінетів?
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18.04.2025 16:47
+7
Це тіпа отвєтка за Суми? Жорстко...
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18.04.2025 17:12
+3
Чітко видно значні пошкодження.
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18.04.2025 17:12
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Новий тест для отальмологічних кабінетів?
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18.04.2025 16:47 Ответить
гарно підмічено ....
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18.04.2025 17:07 Ответить
Ну, казарма конечно тоже хорошо, но что насчет "• склад хранения вооружения;"?
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18.04.2025 17:04 Ответить
А воно там е?
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18.04.2025 18:49 Ответить
Надеюсь... На основе вот этой страницы. https://dl-news.defence-line.org/?p=56318
Укр.: https://defence-line.info/?p=1110
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18.04.2025 19:14 Ответить
Це тіпа отвєтка за Суми? Жорстко...
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18.04.2025 17:12 Ответить
потужно і незламно. плять, немає вже слів про зелених гнид.
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18.04.2025 17:31 Ответить
Чітко видно значні пошкодження.
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18.04.2025 17:12 Ответить
Я раньше и подумать не мог , что ракеты запускают казармы .
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18.04.2025 17:19 Ответить
То ти і зараз не думаєш вбива не зброя вбивають люди і нема різниці чим зоч дрючком хоч ракетою
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18.04.2025 17:46 Ответить
Та ты вообще никогда не думаешь , логика это не твоё . Так что ты никогда не додумаешься до того , что уничтожать нужно склады и пусковые установки , а не пустые казармы . Л/с разместят , рассредоточят и толку от таких ударов ноль . Трампакс тоже в первую каденцию разносил ракетами пустые сараи совершенно ничего не добившись .
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18.04.2025 18:23 Ответить
Ми не кацапи терористи і бити по цивільним злочин який немає строку давності
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18.04.2025 17:48 Ответить
 
 