Последствия атаки БпЛА по базе 112-й ракетной бригады РФ в Шуе Ивановской области

Спутниковый снимок подтверждает повреждение украинскими дронами казармы на территории 112-й гвардейской ракетной бригады армии РФ в городе Шуя Ивановской области России, которая причастна к атаке на Сумы 13 апреля. Беспилотники атаковали оккупантов 16 и 17 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие снимки опубликовало "Радио Свобода".

Так, фотография со спутника подтверждает и точную геолокацию поврежденной казармы, которую ранее удалось сделать благодаря видео, снятым военными после удара.

По расположенной в 700 километрах от Украины базе 112-й ракетной бригады в Шуе было нанесено два удара дронами, 16 и 17 апреля.

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Напомним, 16 апреля 112-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 03333) была атакована в Шуе Ивановской области РФ.

Именно это подразделение ударило баллистикой по городу Сумы в Вербное воскресенье.