Последствия атаки БпЛА по базе 112-й ракетной бригады РФ в Шуе Ивановской области
Спутниковый снимок подтверждает повреждение украинскими дронами казармы на территории 112-й гвардейской ракетной бригады армии РФ в городе Шуя Ивановской области России, которая причастна к атаке на Сумы 13 апреля. Беспилотники атаковали оккупантов 16 и 17 апреля.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие снимки опубликовало "Радио Свобода".
Так, фотография со спутника подтверждает и точную геолокацию поврежденной казармы, которую ранее удалось сделать благодаря видео, снятым военными после удара.
По расположенной в 700 километрах от Украины базе 112-й ракетной бригады в Шуе было нанесено два удара дронами, 16 и 17 апреля.
Напомним, 16 апреля 112-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 03333) была атакована в Шуе Ивановской области РФ.
Именно это подразделение ударило баллистикой по городу Сумы в Вербное воскресенье.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Укр.: https://defence-line.info/?p=1110