Политический балет, русская религия, тарифный калькулятор. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

Коротко...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если попытки остановить войну провалятся в течение нескольких дней, то США прекратят попытки заключить мирное соглашение, - Рубио

Политический балет

Русская религия

Скорее бы они уже встретились вместе...

Начало...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война РФ и Украины - это война Байдена, а не моя. Ее начало допустили он и Зеленский, - Трамп

Путинская игрушка

Это уже было...(с)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф обсуждал с Путиным вопрос украинских территорий: РФ может получить часть регионов, - WSJ

Цена рукопожатия

Интеграция

Совместная работа

Действительно смешно...

Юбилейный выпуск

Ретроспектива

Взаимоуважение

Трудное русское детство

Тарифный калькулятор

Параллели истории

Ситуация в мире

Больше фотошопов смотрите здесь