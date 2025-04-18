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Политический балет, русская религия, тарифный калькулятор. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Коротко...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если попытки остановить войну провалятся в течение нескольких дней, то США прекратят попытки заключить мирное соглашение, - Рубио

фотожаба

Политический балет

фотожаба

Русская религия

фотожаба

Скорее бы они уже встретились вместе...

фотожаба

Начало...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война РФ и Украины - это война Байдена, а не моя. Ее начало допустили он и Зеленский, - Трамп

фотожаба

Путинская игрушка

фотожаба

Это уже было...(с)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф обсуждал с Путиным вопрос украинских территорий: РФ может получить часть регионов, - WSJ

фотожаба

Цена рукопожатия

фотожаба

Интеграция

фотожаба

Совместная работа

фотожаба

Действительно смешно...

фотожаба

Юбилейный выпуск

фотожаба

Ретроспектива

фотожаба

Взаимоуважение

фотожаба

Трудное русское детство

фотожаба

Тарифный калькулятор

фотожаба

Параллели истории

фотожаба

Ситуация в мире

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Автор: 

политика (6966) путин владимир (31267) фотожаба (14389) Трамп Дональд (5214)


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Топ комментарии
+17
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18.04.2025 20:18
+13
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18.04.2025 20:39
+7
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18.04.2025 20:08
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"Ситуація в світі" дуже порадувала! А справа від Адіка хто?
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18.04.2025 20:03 Ответить
Мабуть Мусоліні. Вся добірка сьогодні ні про що. Хоч паржом.
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18.04.2025 20:08 Ответить
Не смішно ,цікаво ,коли вже закінчиться ця антиамериканська істерія в "кращих" совітських тадиціях - "Пазор амєріканськім імперіалістам "
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18.04.2025 20:36 Ответить
Це не антиамеріканська істерія. Проти американців ніхто нічого не має, істерія тільки проти талановитої команди, яка зараз рулить у США,
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18.04.2025 22:17 Ответить
За ту "талановиту команду " як ви кажете ,проголосувала половина американських виборців і не наше діло сунути свого носа в американські справи ,ми до цього не доросли , і навряд чи доростемо ,може краще подивитись на себе в дзеркало і не корчити з себе супердержаву ,якою ми не є.
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19.04.2025 16:34 Ответить
Доростун ти наш... Придивись до останньої картинки - там точно американські справи?
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21.04.2025 20:15 Ответить
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21.04.2025 20:59 Ответить
От коли через наші хотєлкі типу "кордонів 91 року " та іншої пропагандистської маячні Трамп нас дійсно пошле нахрін ,от тоді насміємось досхочу - тільки кривавими слізьми ,коли до наших довбнів дійде ,що без західної ,і насамперед американської допомоги кацапи зрівняють Україну з землею ,і не допоможе нам міфіче наше чудо-озброєння типу "паляниці " і т.д.і т.п.і
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18.04.2025 20:44 Ответить
Та ти ще й капітулянт, чи просто кацапський посіпака?
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21.04.2025 20:17 Ответить
Я не капітулянт ,а реаліст ,а ти передивився гівномарафону і зєліних відосіків ,,просто не переношу таких диванних патріотів як ти ,які тільки в коментарях сміливі ,а як до справи дійде ,то хрін захочете мобілізуватись ,нехай дурні воюють ,а ми будемо коментарі писати.
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21.04.2025 20:58 Ответить
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18.04.2025 20:08 Ответить
Вільна Америка перетворилася на "америку Трампа".
Щось не то в Світі твориться.
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18.04.2025 20:09 Ответить
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18.04.2025 20:11 Ответить
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18.04.2025 20:13 Ответить
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18.04.2025 20:18 Ответить
цiлком підтримую
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18.04.2025 20:46 Ответить
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18.04.2025 20:18 Ответить
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18.04.2025 20:39 Ответить
На крайньої фотожабі мабуть треба було посадити на Трампа зверху плешивого щура.
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18.04.2025 20:52 Ответить
Спасибо хорошие фотожабы, а также Спасибо Кто в комментариях оставлял фотожабы тоже весёлые . Всем приятного времени суток
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19.04.2025 10:54 Ответить
 
 