Политический балет, русская религия, тарифный калькулятор. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Коротко...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Если попытки остановить войну провалятся в течение нескольких дней, то США прекратят попытки заключить мирное соглашение, - Рубио
Политический балет
Русская религия
Скорее бы они уже встретились вместе...
Начало...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Война РФ и Украины - это война Байдена, а не моя. Ее начало допустили он и Зеленский, - Трамп
Путинская игрушка
Это уже было...(с)
Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф обсуждал с Путиным вопрос украинских территорий: РФ может получить часть регионов, - WSJ
Цена рукопожатия
Интеграция
Совместная работа
Действительно смешно...
Юбилейный выпуск
Ретроспектива
Взаимоуважение
Трудное русское детство
Тарифный калькулятор
Параллели истории
Ситуация в мире
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