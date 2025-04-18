Аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по Харькову завершены: один погибший, 114 раненых, среди них - 9 детей. ВИДЕО+ФОТО
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара российских оккупантов. В результате вражеского обстрела один человек погиб, 114 ранены, в том числе 9 детей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Психологи ГСЧС оказали помощь 150 пострадавшим. В результате ракетного удара погиб 1 человек, пострадали 114, среди них 9 детей", - рассказали сверхчеловеки.
Спасатели ГСЧС вместе с коммунальными службами города ликвидировали последствия вражеского обстрела. Вывезено 45 куб. м строительного мусора, демонтированы аварийные конструкции из трех многоквартирных домов и учебного заведения.
Напомним, что утром 18 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по густонаселенному району Харькова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль