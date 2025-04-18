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Новости Фото Обстрел Харькова
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Аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по Харькову завершены: один погибший, 114 раненых, среди них - 9 детей. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара российских оккупантов. В результате вражеского обстрела один человек погиб, 114 ранены, в том числе 9 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Психологи ГСЧС оказали помощь 150 пострадавшим. В результате ракетного удара погиб 1 человек, пострадали 114, среди них 9 детей", - рассказали сверхчеловеки.

последствия обстрела Харькова

Спасатели ГСЧС вместе с коммунальными службами города ликвидировали последствия вражеского обстрела. Вывезено 45 куб. м строительного мусора, демонтированы аварийные конструкции из трех многоквартирных домов и учебного заведения.

последствия обстрела Харькова

последствия обстрела Харькова

последствия обстрела Харькова

Напомним, что утром 18 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по густонаселенному району Харькова.

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Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485) ГСЧС (4966) Харьковская область (792) Харьковский район (232)


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А будуть серед постраждалих потім підлітки,котрі битимуть групою військових?(((
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18.04.2025 22:21 Ответить
Так, а Харків перед попередженням про російський напад у 2022 році готувався до відбиття ракетних атак чи до "шашликів на майскіє?"
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18.04.2025 22:25 Ответить
Скорые первые два часа после взрыва выли и мотались по всему городу по разным больницам развозя раненых. Шрапнель размером с вишню, только кубик с гранями. Даже касательно если цепляет, рвет куски тела жутко. И тишина оон, красный крест и прочие мразотные конторы. А как тварьё кацапское ликует, читать невозможно. И до белгорода 60 примерно км, а до шебекино, так сразу за Волчанском, с гранатомета можно бахкать по окраине. И тишина с нашей стороны.
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18.04.2025 22:56 Ответить
омбудсменку денисову за опубликованную правду про массовые изнасилования орками детей под Киевом в 2022 году тоже оон, красный крест и прочие мразоти с должности срочно сняли?
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19.04.2025 02:46 Ответить
 
 