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Новости Обстрелы Харькова
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Зеленский об ударе РФ по Харькову: Надо быть откровенной сволочью, чтобы бить ракетами накануне Пасхи

Последствия удара РФ по Харькову 18 апреля

Украина обращается к партнерам о предоставлении систем противовоздушной обороны и ракет к ним, чтобы защититься от российских крылатых и баллистических ракет.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас в Харькове продолжаются работы после удара российских ракет. Предварительно это были крылатые ракеты - "Искандеры". Одна из ракет разорвалась в воздухе прямо над спальным районом, другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой.

"В результате удара повреждены обычные жилые дома, много пострадавших - более сотни человек. Всем оказывается помощь. Абсолютно разные люди: кто-то старшего возраста, кто-то совсем молодой. Все просто живут своей жизнью в собственной стране, в своем городе, и это делает их мишенью для России - для российских ракет

Надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу - в Страстную пятницу, накануне Пасхи. И когда мы обращаемся к партнерам, прежде всего к Соединенным Штатам, за системами "Петриот" и ракетами к ним, которые могут защитить от этого российского зла - от крылатых ракет, от баллистики, - мы обращаемся за защитой, которую заслуживает каждый народ", - подчеркнул он.

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Глава государства призвал к усилению санкций против России.

"Не должно быть такого, что какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то - меньше. И это по-христиански - помочь. Особенно когда есть такая возможность - помочь. И не должно быть такого, что какой-то террорист почему-то может избегать последствий, хотя так же уничтожает жизни, как и другой. Россия заслуживает как минимум жестких санкций, которые являются возмездием за все то, что она делает", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что сегодня Украина расширила санкции еще на почти сотню субъектов - физических и юридических лиц, большинство из которых вовлечены в производство в том числе таких ракет - "искандеров", - как те, что ударили по нашему Харькову.

"Многие из этих субъектов российские, но также есть, к сожалению, из Китая. Мы будем работать с партнерами и в дальнейшем, чтобы наши санкции были синхронизированы. Каждый, кто работает на убийства и затягивание войны, должен за это отвечать. И я благодарю всех в мире, кто поддерживает такую позицию", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Харькову: пожар на предприятии ликвидирован, в жилом квартале продолжаются аварийно-спасательные работы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) крылатые ракеты (881) обстрел (27151) ПВО (2745) Харьков (7485) Харьковская область (792) Харьковский район (232)


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Топ комментарии
+40
А ким треба бути, щоб у прифронтове місто Суми призначити зрадника з оточення Деркача?
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18.04.2025 18:50
+32
Надо быть конченой сволочью, чтобы сначала закатать в асфальт ракетную программу Украины, потом сдать весь Юг без боя, а сейчас ныть, что ответить типа нечем.
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18.04.2025 18:56
+30
а тепер оціни свої дії по відношенню до Порошенка. він в твоє рідне місто РЕБи привіз,щоб захистити людей. а ти китайського плюшевого медведя......
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18.04.2025 18:51
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А ким треба бути, щоб у прифронтове місто Суми призначити зрадника з оточення Деркача?
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18.04.2025 18:50 Ответить
а тепер оціни свої дії по відношенню до Порошенка. він в твоє рідне місто РЕБи привіз,щоб захистити людей. а ти китайського плюшевого медведя......
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18.04.2025 18:51 Ответить
Знову щось напотужнічав.
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18.04.2025 18:55 Ответить
Надо быть конченой сволочью, чтобы сначала закатать в асфальт ракетную программу Украины, потом сдать весь Юг без боя, а сейчас ныть, что ответить типа нечем.
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18.04.2025 18:56 Ответить
А по вашому?
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18.04.2025 20:48 Ответить
Где 200 ракет Гром-2 (Сапсан), которые были предусмотрены к выпуску в течение 2019-2021 гг.?
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18.04.2025 22:07 Ответить
Откуда вы, зебилы тупорылые лезете? Как этот комплекс мог развиваться, когда всё финансирование агентом }{уйла Янелохом было остановлено в 2019 г.??? Статью свою посмотри, это 2023 г. И ещё раз посмотри в глаза }{уйлу в поисках там мира.
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18.04.2025 23:40 Ответить
И давай за Чонгар и шаттлы поподробнее напиши, идиот.
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18.04.2025 23:41 Ответить
А теперь ещё спросите меня, кто разминировал Чонгар...
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18.04.2025 22:08 Ответить
Та росіяни теж люди,вони не зможуть піти на нас війною
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19.04.2025 06:06 Ответить
Треба мочить кацапскую мразь а то что они сволочи, твари, подонки , ублюдки, мразь, негодяи, выродки, гниль и многое другое это давным-давно понятно.
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18.04.2025 18:56 Ответить
Треба бути відвертою сволотою, щоб

що б вкатати військові гроші в асфальт!
що б саботувати всі військові програми
що б ігнорувати всі попередження про підготовку вторгнення
що б знаючи про підготовку до вторгнення, розміновувати, згортати, скорочувати.
і реготати реготати реготати під шашлик у харкові на 9 мая?
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18.04.2025 19:03 Ответить
А як же-... подивитись в очі, домовитись посередині?
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18.04.2025 19:05 Ответить
вони гатять по святу ПЦУ.
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18.04.2025 19:06 Ответить
РОзкажи це папі римському який дрочить на рузький мір і заявляє що ми повинні з рашистами побрататися. Тобто якщо ми побратаємось ми повинні стати такими ж як рашисти.
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18.04.2025 19:08 Ответить
вже писав

треба бути відвертою сволотою щоб попри всі дані розвідок та попередження міжнародних партнерів закликати українців до травненвих шашликів.
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18.04.2025 19:09 Ответить
Про це треба писати, по можливості, кожний день всюди, де можеш. Зебілам мізки ще не прочистились від насраного 6 років тому.
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18.04.2025 19:18 Ответить
ніхто завчасно дату не називав - а кацапня ошивалася під нашими кордонами ще з літа
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18.04.2025 19:58 Ответить
А ну якщо з літа, тоді звичайно - винуватий хтось інший...
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18.04.2025 20:47 Ответить
Дати були відомі, як і напрямки потенційних ударів
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18.04.2025 22:11 Ответить
а взагалі яка різниця Великодень чи ні

можна подумати смерть в інші дні менш страшна (
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18.04.2025 19:11 Ответить
Тут інше, ясно, що смерть страшна у будь-який день, але москалі постійно підкреслювали свою набожність, однак для віруючої людини є якісь принципи. А так і так ясно, що у цього стада немає нічого святого. Швидше б вони кабздона відвідали
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18.04.2025 20:07 Ответить
А якою сволотою треба бути, щоб закрити всі ракетні програми, скоротити армію, розмінувати Чонгар і Маріупіль, проігнорувати 52 попередження за 7 місяців до нападу, відвести війська з парямків нападу, набудувати доріг для русні на 350 млрд.... Нема часу перелічувати все решта. Добре....почекаємо на відповіді в суді.
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18.04.2025 19:16 Ответить
"Добре....почекаємо на відповіді в суді." - а Ви оптимістка )
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18.04.2025 19:18 Ответить
Та я про це мрію вже 6 років)) А всі мої мрії збуваються!!! Рано чи пізно))
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18.04.2025 19:29 Ответить
Не факт, що вава так думає, просто озвучив написаний текст
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18.04.2025 19:28 Ответить
Таким ты был,таким остался....
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18.04.2025 19:54 Ответить
Шов третій рік вони, а ти тільки дізнався що вони сволота, а ху ... лостаном керує ху...ло.
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18.04.2025 19:55 Ответить
Очередное потужное бла-бла-бла.Главное при выступлении брови грозно свести,что б кацапы всрались от страха.
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18.04.2025 20:05 Ответить
Дебіл, який у нас сидить прізідентом хоче показати себе "защітніком"бо боїться що його лінчуюють за його "Велике крадівництво".
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18.04.2025 20:06 Ответить
Печальными видео и грозными криками орков не остановишьь. Любой договорняк с врагом приводит к рекам крови мирных. А ВСУ не отвечают, потому что власти что-то там надоговаривались непонятно с кем
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18.04.2025 21:09 Ответить
Артист першого російського каналу дуже загрався у ролі президента України.
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18.04.2025 22:04 Ответить
а як там мір в глазах путіна?
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18.04.2025 23:00 Ответить
А якою ж сволотою потрібно бути, щоб під час війни знищити свої ракетні програми, розмінувати Чонгар і відвести з 30-ти ділянок, укріплених позиций своїх військ у чисте поле, здати ворогу "вагнерівців" і посадити на кічу самих досвідчених генералів?
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18.04.2025 23:35 Ответить
 
 