Зеленский об ударе РФ по Харькову: Надо быть откровенной сволочью, чтобы бить ракетами накануне Пасхи
Украина обращается к партнерам о предоставлении систем противовоздушной обороны и ракет к ним, чтобы защититься от российских крылатых и баллистических ракет.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас в Харькове продолжаются работы после удара российских ракет. Предварительно это были крылатые ракеты - "Искандеры". Одна из ракет разорвалась в воздухе прямо над спальным районом, другая попала по территории предприятия рядом с жилой застройкой.
"В результате удара повреждены обычные жилые дома, много пострадавших - более сотни человек. Всем оказывается помощь. Абсолютно разные люди: кто-то старшего возраста, кто-то совсем молодой. Все просто живут своей жизнью в собственной стране, в своем городе, и это делает их мишенью для России - для российских ракет
Надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу - в Страстную пятницу, накануне Пасхи. И когда мы обращаемся к партнерам, прежде всего к Соединенным Штатам, за системами "Петриот" и ракетами к ним, которые могут защитить от этого российского зла - от крылатых ракет, от баллистики, - мы обращаемся за защитой, которую заслуживает каждый народ", - подчеркнул он.
Глава государства призвал к усилению санкций против России.
"Не должно быть такого, что какой-то народ заслуживает помощи больше, а какой-то - меньше. И это по-христиански - помочь. Особенно когда есть такая возможность - помочь. И не должно быть такого, что какой-то террорист почему-то может избегать последствий, хотя так же уничтожает жизни, как и другой. Россия заслуживает как минимум жестких санкций, которые являются возмездием за все то, что она делает", - отметил Зеленский.
Президент напомнил, что сегодня Украина расширила санкции еще на почти сотню субъектов - физических и юридических лиц, большинство из которых вовлечены в производство в том числе таких ракет - "искандеров", - как те, что ударили по нашему Харькову.
"Многие из этих субъектов российские, но также есть, к сожалению, из Китая. Мы будем работать с партнерами и в дальнейшем, чтобы наши санкции были синхронизированы. Каждый, кто работает на убийства и затягивание войны, должен за это отвечать. И я благодарю всех в мире, кто поддерживает такую позицию", - добавил он.
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що б вкатати військові гроші в асфальт!
що б саботувати всі військові програми
що б ігнорувати всі попередження про підготовку вторгнення
що б знаючи про підготовку до вторгнення, розміновувати, згортати, скорочувати.
і реготати реготати реготати під шашлик у харкові на 9 мая?
треба бути відвертою сволотою щоб попри всі дані розвідок та попередження міжнародних партнерів закликати українців до травненвих шашликів.
можна подумати смерть в інші дні менш страшна (