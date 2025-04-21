Сутки на Харьковщине: ночью враг бил по Купянскому району, днем попал в многоэтажку в Ковшаровке. ФОТОрепортаж

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли удары по Купянскому и Чугуевскому районам Харьковской области, в результате чего загорелись дома, повреждения получили грузовой автомобиль и автокран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На рассвете 21 апреля россияне трижды обстреляли Купянск из РСЗО. Горели гараж и автомобиль, крыши частных домов.

Днем 20 апреля враг нанес удары по жилой многоэтажке в поселке Ковшаровка. Возник пожар, горели 36 квартир на площади 1600 м кв.

"В настоящее время в доме никто не проживал. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий вражеского удара привлекались пожарно-спасательное отделение и медицинский расчет ГСЧС", - рассказали в ГСЧС Украины.

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