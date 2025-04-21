Сутки на Донетчине: РФ 5 раз била по области, ранены 4 человека. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска в течение 20 апреля 5 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего ранения получили 4 человека.
Об этом сообщил глава области Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Гришино Покровской громады ранен человек. Еще 1 человек ранен в Новоэкономическом Гродовской громады.
Краматорский район
В Ильиновке повреждены многоэтажка, 10 гаражей и линия электропередач; в Заре ранен человек, повреждены 2 объекта. В Константиновке повреждены 2 дома и газопровод.
В течение суток российские оккупанты 5 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего ранили 4 жителей Донетчины: 2 - в Заре, по 1 - в Гришино и Новоэкономическом.
С линии фронта эвакуированы 19 человек, в том числе - 1 ребенок.
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