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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: РФ 5 раз била по области, ранены 4 человека. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска в течение 20 апреля 5 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего ранения получили 4 человека.

Об этом сообщил глава области Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Гришино Покровской громады ранен человек. Еще 1 человек ранен в Новоэкономическом Гродовской громады.

Краматорский район

В Ильиновке повреждены многоэтажка, 10 гаражей и линия электропередач; в Заре ранен человек, повреждены 2 объекта. В Константиновке повреждены 2 дома и газопровод.

В течение суток российские оккупанты 5 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего ранили 4 жителей Донетчины: 2 - в Заре, по 1 - в Гришино и Новоэкономическом.

С линии фронта эвакуированы 19 человек, в том числе - 1 ребенок.

Читайте: Россияне оккупировали Катериновку в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Обстрелы Донетчины 20 апреля 2025 года
Обстрелы Донетчины 20 апреля 2025 года
Обстрелы Донетчины 20 апреля 2025 года
Обстрелы Донетчины 20 апреля 2025 года

Автор: 

обстрел (27165) Донецкая область (9656) Краматорский район (225) Покровский район (561) Ильиновка (7) Константиновка (1743) Новоэкономическое (8) Гришино (9) Заря (4)


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