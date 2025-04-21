Враг изменил тактику обстрелов Херсонщины - сначала сбрасывают авиабомбы, затем накрывают местность артиллерией, - ОВА. ФОТОрепортаж

В течение последней недели враг значительно активизировал обстрелы населенных пунктов Херсонщины. Более того, россияне изменили тактику: сначала сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают ту же самую местность артиллерией.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Это означает, что после первого "прилета" ситуация остается опасной. Именно поэтому важно не покидать укрытие сразу. Находитесь в безопасном месте как можно дольше - это может спасти вам жизнь", - пояснил он.













Также Прокудин призывает не снимать последствия обстрелов и не публиковать места попаданий в соцсетях.

"Эти фото и видео могут быть использованы врагом для корректировки огня. Вы подвергаете опасности не только себя, но и тех, кто приезжает спасать, разбирать завалы, тушить пожары", - отмечает глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Белозерке: погибла женщина, ранены 2 человека