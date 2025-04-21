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Новости Фото обстрелы Херсонщины
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Враг изменил тактику обстрелов Херсонщины - сначала сбрасывают авиабомбы, затем накрывают местность артиллерией, - ОВА. ФОТОрепортаж

В течение последней недели враг значительно активизировал обстрелы населенных пунктов Херсонщины. Более того, россияне изменили тактику: сначала сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают ту же самую местность артиллерией.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Это означает, что после первого "прилета" ситуация остается опасной. Именно поэтому важно не покидать укрытие сразу. Находитесь в безопасном месте как можно дольше - это может спасти вам жизнь", - пояснил он.

последствия обстрелов Херсонщины
последствия обстрелов Херсонщины
последствия обстрелов Херсонщины
последствия обстрелов Херсонщины
последствия обстрелов Херсонщины
последствия обстрелов Херсонщины

Также Прокудин призывает не снимать последствия обстрелов и не публиковать места попаданий в соцсетях.

"Эти фото и видео могут быть использованы врагом для корректировки огня. Вы подвергаете опасности не только себя, но и тех, кто приезжает спасать, разбирать завалы, тушить пожары", - отмечает глава региона.

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Автор: 

обстрел (27165) Херсонская область (4770)


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Потужнич відповість ввечері відосиком. Все добре.
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21.04.2025 10:56 Ответить
"Також Прокудін закликає не знімати наслідки обстрілів і не публікувати місця влучань у соцмережах."

Тримаєте фото та відео для відосиків Верховної Гниди ?
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21.04.2025 11:22 Ответить
Что тут нового в такой тактике? Здесь иное. Действуют так потому, что мы так не можем. Авиабомб у нас нет совсем и давно снарядный голод. Артиллерия наша уже молчит почти год. Нечем. А как годами ржали мы с пуздра с С Кореи? Помните? А оно 5 мил снарядов кацапам завезли и очень быстро, и по первой же просьбе и поездами составами! Ну как вкусно?
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21.04.2025 12:07 Ответить
 
 