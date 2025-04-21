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Новости Фото Атака беспилотников на Полтавщину
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"Шахеды" утром атаковали Полтавскую область: поврежден дом. ФОТО

Сегодня, 21 апреля, утром над Полтавщиной были зафиксированы вражеские БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полтавскую ОГА.

Как отмечается, в области работала ППО.

В Лубенском районе обломки беспилотника повредили крышу пристройки частного домовладения. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал "Шахедами" Полтавщину: повреждена ЛЭП

последствия атаки на Полтавщину
последствия атаки на Полтавщину

Автор: 

Шахед (994) Полтавская область (1152) Лубенский район (11)


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