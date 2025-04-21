"Шахеды" утром атаковали Полтавскую область: поврежден дом. ФОТО
Сегодня, 21 апреля, утром над Полтавщиной были зафиксированы вражеские БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полтавскую ОГА.
Как отмечается, в области работала ППО.
В Лубенском районе обломки беспилотника повредили крышу пристройки частного домовладения. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.
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