"Шахеды" утром атаковали Полтавскую область: поврежден дом. ФОТО

Сегодня, 21 апреля, утром над Полтавщиной были зафиксированы вражеские БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полтавскую ОГА.

Как отмечается, в области работала ППО.

В Лубенском районе обломки беспилотника повредили крышу пристройки частного домовладения. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.

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