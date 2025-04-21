"Шахеди" зранку атакували Полтавщину: пошкоджено будинок. ФОТО

Сьогодні, 21 квітня, зранку над Полтавщиною були зафіксовані ворожі БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Полтавську ОВА.

Як зазначається, в області працювала ППО.

У Лубенському районі уламки безпілотника пошкодили дах прибудови приватного домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував "Шахедами" Полтавщину: пошкоджено ЛЕП



