471 1
Войска РФ нанесли авиаудары по двум громадам Сумщины: ранен человек, есть повреждения. ФОТО
Ночью 22 апреля 2025 года враг нанес авиаудар по Белопольской и Ворожбянской громадах на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, во время разведки в Белопольской громаде спасатели вдруг услышали лай. Среди обломков находился напуганный песик.
Спасатели осторожно вытащили животное из-под завалов и передали его хозяйке.
Последствия вражеской атаки
В целом в результате попаданий травмирован человек и повреждены 9 частных домохозяйств.
Накануне, в Краснопольской громаде спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном многоквартирном доме, возникший в результате вражеского попадания.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
AbOriginal_UA
показать весь комментарий22.04.2025 08:59 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль