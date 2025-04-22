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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Войска РФ нанесли авиаудары по двум громадам Сумщины: ранен человек, есть повреждения. ФОТО

Ночью 22 апреля 2025 года враг нанес авиаудар по Белопольской и Ворожбянской громадах на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, во время разведки в Белопольской громаде спасатели вдруг услышали лай. Среди обломков находился напуганный песик.

Спасатели осторожно вытащили животное из-под завалов и передали его хозяйке.

Последствия вражеской атаки

В целом в результате попаданий травмирован человек и повреждены 9 частных домохозяйств.

Накануне, в Краснопольской громаде спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном многоквартирном доме, возникший в результате вражеского попадания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня россияне обстреляли 16 общин на Сумщине: погиб человек, разрушено несколько частных домов

последствия удара по Сумской области
последствия удара по Сумской области
последствия удара по Сумской области

Автор: 

Сумская область (3133) Сумский район (185) Белополье (1) Ворожба (1)


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22.04.2025 08:59 Ответить
 
 