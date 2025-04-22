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Війська РФ завдали авіаударів по двох громадах Сумщини: поранено людину, є пошкодження. ФОТО
Вночі 22 квітня 2025 року ворог завдав авіаудару по Білопільській та Ворожбянській громадах на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, під час розвідки в Білопільській громаді рятувальники раптом почули скавучання. Серед уламків перебував наляканий песик.
Рятувальники обережно витягли тварину з-під завалів та передали її господарці.
Наслідки ворожої атаки
Загалом внаслідок влучань травмовано людину та пошкоджено 9 приватних домогосподарств.
Напередодні, у Краснопільській громаді рятувальники ліквідували пожежу в двоповерховому багатоквартирному будинку, що виникла внаслідок ворожого влучання.
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показати весь коментар22.04.2025 08:59 Відповісти Мені подобається 0
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