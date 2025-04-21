Протягом дня росіяни обстріляли 16 громад на Сумщині: загинула людина, зруйновано кілька приватних будинків
Протягом 21 квітня російські війська здійснили 189 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 410 вибухів.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися:
- Краснопільська громада: здійснено пуски КАБів (18 вибухів), артилерійські обстріли (23 вибухи), мінометні обстріли (23 вибухи), атаку FPV-дронами (23 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
- Миропільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), мінометів (9 вибухів), РСЗВ (38 вибухів), КАБами (4 вибухи).
- Есманьська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано артилерійські обстріли (16 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), атаку FPV-дронами (25 вибухів). Внаслідок обстрілів загинула 1 цивільна особа, пошкоджено приватний житловий будинок.
- Свеська громада: завдано атаки FPV-дронів (5 вибухів).
- Шалигинська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (14 вибухів), атака FPV-дронами (3 вибухи), мінометні обстріли (24 вибухи).
- Середино-Будська громада: ворог атакував FPV-дронами (2 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Новослобідська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).
- Сумська громада: здійснено удар БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (67 вибухів), мінометів (27 вибухів), FPV-дронами (10 вибухів), КАБами (1 вибух).
- Чупахівська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
- Путивльська громада: був артилерійський обстріл (5 вибухів).
- Великописарівська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (10 вибухів), мінометні обстріли (17 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), атаку FPV-дрона (1 вибух). Внаслідок обстрілу знищено приватний житловий будинок.
- Ямпільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), FPV-дроном (1 вибух).
- Глухівська громада: росіяни атакували FPV-дронами (2 вибухи).
- Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
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