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Новости Обстрелы приграничья Сумщины Обстрелы Сумщины
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В течение дня россияне обстреляли 16 громад на Сумщине: погиб человек, разрушено несколько частных домов

Враг атаковал базу отдыха на Сумщине

В течение 21 апреля российские войска совершили 189 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 410 взрывов.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Краснопольская громада: осуществлены пуски КАБов (18 взрывов), артиллерийские обстрелы (23 взрыва), минометные обстрелы (23 взрыва), атака FPV-дронами (23 взрыва), сбрасывание ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
  • Миропольская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва), минометов (9 взрывов), РСЗО (38 взрывов), КАБами (4 взрыва).
  • Эсманская громада: 11 мин сбросили россияне на территорию громады. Также зафиксированы артиллерийские обстрелы (16 взрывов), сбрасывание ВОГ с БПЛА (2 взрыва), атака FPV-дронами (25 взрывов). В результате обстрелов погиб 1 гражданский человек, поврежден частный жилой дом.
  • Свесская громада: нанесены атаки FPV-дронов (5 взрывов).
  • Шалыгинская громада: произошли сбрасывания ВОГ с БПЛА (14 взрывов), атака FPV-дронами (3 взрыва), минометные обстрелы (24 взрыва).
  • Середино-Будская громада: враг атаковал FPV-дронами (2 взрыва) и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Новослободская громада: произошло сбрасывание ВОГ с БПЛА (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
  • Сумская громада: осуществлен удар БпЛА (1 взрыв). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
  • Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (67 взрывов), минометов (27 взрывов), FPV-дронами (10 взрывов), КАБами (1 взрыв).
  • Чупаховская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прифронтовых областях Украины существует угроза применения вражеских ракет и КАБов, - Воздушные Силы

  • Путивльская громада: был артиллерийский обстрел (5 взрывов).
  • Великописаревская громада: произошли сбрасывания ВОГ с БПЛА (10 взрывов), минометные обстрелы (17 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксировано сбрасывание ВОГ с БПЛА (3 взрыва), атака FPV-дрона (1 взрыв). В результате обстрела уничтожен частный жилой дом.
  • Ямпольская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва), FPV-дроном (1 взрыв).
  • Глуховская громада: россияне атаковали FPV-дронами (2 взрыва).
  • Белопольская громада: произошло сбрасывание ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

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обстрел (27165) Сумская область (3129)


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