Из-за беспилотной атаки на Киевщине горел ресторан. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели ликвидировали последствия российской дроновой атаки на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в Броварском районе в результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе: горели два отдельно стоящих здания.















Пожарные укротили пламя. К счастью, обошлось без пострадавших.