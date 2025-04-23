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Новости Фото Атака шахедов на Киевщину
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Из-за беспилотной атаки на Киевщине горел ресторан. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели ликвидировали последствия российской дроновой атаки на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в Броварском районе в результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе: горели два отдельно стоящих здания.

Ресторан в Киевской области после атаки дронов
Ресторан в Киевской области после атаки дронов
Ресторан в Киевской области после атаки дронов
Ресторан в Киевской области после атаки дронов
Ресторан в Киевской области после атаки дронов
Ресторан в Киевской области после атаки дронов
Ресторан в Киевской области после атаки дронов

Пожарные укротили пламя. К счастью, обошлось без пострадавших.

Автор: 

Киевская область (4136) ГСЧС (4971) Шахед (1001)


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