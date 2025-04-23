Из-за беспилотной атаки на Киевщине горел ресторан. ВИДЕО+ФОТО
Спасатели ликвидировали последствия российской дроновой атаки на Киевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в Броварском районе в результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе: горели два отдельно стоящих здания.
Пожарные укротили пламя. К счастью, обошлось без пострадавших.
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