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Новини Фото Атака шахедів на Київщину
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Через дронову атаку на Київщині горів ресторан. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки російської дронової атаки на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у Броварському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремо розташовані будівлі.

Ресторан на Київщині після атаки дронів
Ресторан на Київщині після атаки дронів
Ресторан на Київщині після атаки дронів
Ресторан на Київщині після атаки дронів
Ресторан на Київщині після атаки дронів
Ресторан на Київщині після атаки дронів
Ресторан на Київщині після атаки дронів

Вогнеборці приборкали полум’я. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Автор: 

Київська область (4026) ДСНС (5110) Шахед (1004)


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