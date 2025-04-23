Через дронову атаку на Київщині горів ресторан. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки російської дронової атаки на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у Броварському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремо розташовані будівлі.















Вогнеборці приборкали полум’я. На щастя, обійшлося без постраждалих.