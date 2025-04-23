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Через дронову атаку на Київщині горів ресторан. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували наслідки російської дронової атаки на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, у Броварському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремо розташовані будівлі.
Вогнеборці приборкали полум’я. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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