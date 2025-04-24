РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10615 посетителей онлайн
Новости Фото Военнослужащий захватил авто с водителем
6 428 38

Военнослужащий на Сумщине взял в заложники водителя и требовал отвезти его в Киев, - Нацполиция. ФОТО

На Сумщине военнослужащий, угрожая оружием, взял в заложники водителя автомомбиля и требовал отвезти его в Киев.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, сообщает Цензор.НЕТ.

23 апреля в 18:23 на спецлинию "102" поступило сообщение, что вооруженный мужчина взял в заложники жителя Сумского района. Угрожая автоматом, он заставил потерпевшего на собственном авто отвезти его в Киев. При этом нарушитель сделал несколько выстрелов в сторону мужчины.

Менее чем за час правоохранители задержали автомобиль вместе со злоумышленником и заложником на трассе "Сумы-Киев".

задержание военного который взял заложника

Фигурантом оказался 47-летний военнослужащий, житель Киевской области. Водитель автомобиля не пострадал. Сейчас с задержанным работают полицейские для установления мотивов и обстоятельств преступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бросил гранату на авто на Подоле: полиция задержала мужчину. ФОТО

Автор: 

заложник (1492) Нацполиция (16471) Сумская область (3133) военнослужащие (6139)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Ну і мусора (на фото) виглядають справжніми героями, бійцями. Спіймали такого страшного злочинця.
Якби мусора були бійцями, то у України навіть і маленького села не захопили.
показать весь комментарий
24.04.2025 00:01
+17
Це нервове напруження в Українця на фронті!!
У менегерів потужних з опу КМУ нардепів ВРУ, такого не буде, сидячи у тилу на Мівіні з абдристовичем!!
показать весь комментарий
23.04.2025 23:56
+14
Та яка мівіна? Скумбрія по 8 і оТТТакі сраки от'їли.
показать весь комментарий
23.04.2025 23:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це нервове напруження в Українця на фронті!!
У менегерів потужних з опу КМУ нардепів ВРУ, такого не буде, сидячи у тилу на Мівіні з абдристовичем!!
показать весь комментарий
23.04.2025 23:56 Ответить
Та яка мівіна? Скумбрія по 8 і оТТТакі сраки от'їли.
показать весь комментарий
23.04.2025 23:59 Ответить
То таки і ПРАВДА!
Бо те, що привладні із зеленським, натякають на себе, більше схоже на чохли для озброєння та бронеТехніки!
показать весь комментарий
24.04.2025 00:05 Ответить
Може хотів "оповістити" колег з тецека про події на фронті.
показать весь комментарий
23.04.2025 23:59 Ответить
Ну і мусора (на фото) виглядають справжніми героями, бійцями. Спіймали такого страшного злочинця.
Якби мусора були бійцями, то у України навіть і маленького села не захопили.
показать весь комментарий
24.04.2025 00:01 Ответить
Це ж вам, не служок з ВРУ ловити, аж на кордоні!!
показать весь комментарий
24.04.2025 00:07 Ответить
поліція робить свою справу.

скоріш за все спецназ

.
показать весь комментарий
24.04.2025 00:29 Ответить
Зазвичай "Корд". Так, реакція людей трохи дивує
показать весь комментарий
24.04.2025 00:38 Ответить
Шо делается? Куда катится Украина? Молодежь, скажите, разве в спецназ уже берут с партаками (наколками)?
показать весь комментарий
24.04.2025 05:32 Ответить
Они же на пляже.

показать весь комментарий
24.04.2025 11:31 Ответить
Це ти таким чином висловлюєш бажання опинитися у ролі такого ж водія, а коли поліція буде, тебе, заручника визволяти, ти почнеш горлопанити, то шо зараз накалякав ?
показать весь комментарий
24.04.2025 01:03 Ответить
я таким чином ні яких бажань не висловлює, то ти вигадуєшь і горлопанішь.
показать весь комментарий
24.04.2025 01:43 Ответить
Что ж ті фраєр, здал назад?
Вже небудеш викрикувати прокльони до поліцейських, що тебе будуть звільняти?
показать весь комментарий
24.04.2025 15:34 Ответить
О! Мусорша з Іспанії укро.мусоров захищає(((: А де я кудись здавав ? Докажи. Клєвєту наводиш, фальсіфікуєшь, як мусора звикли
показать весь комментарий
24.04.2025 20:37 Ответить
в данной ситуации не совсем понятен ваш выпад - я правильно понимаю, полиция должна была забить болт на происходящее?
показать весь комментарий
24.04.2025 08:34 Ответить
Бо до Німеччини не змогли доїхати)
показать весь комментарий
24.04.2025 00:15 Ответить
Чекають щоб потужний ліквідатор з Німеччини приїхав і показав як треба
показать весь комментарий
24.04.2025 00:18 Ответить
Якби в Німеччині набирали зондер-команду по відстрілу ухилянтів та дезертирів, то я би був там командиром. Але нажаль такого нема. А пшекам, які наче збирають український легіон, я недовіряю.
показать весь комментарий
24.04.2025 01:50 Ответить
Зрозуміло, диванний зондер командир
показать весь комментарий
24.04.2025 04:32 Ответить
А заручник після звільнення вже пройшов влк та відправлений в "учєбку"?
показать весь комментарий
24.04.2025 00:09 Ответить
Гарне фото, якраз показує з ким воюють поліцаї
показать весь комментарий
24.04.2025 00:20 Ответить
На задньому плані - пляшка коньяку ... схоже - це вона головна причина події ...
показать весь комментарий
24.04.2025 00:43 Ответить
Мабуть це хтось з наших, "цензоровських" - прочитали черговий коментар на форумі, який не сподобався, та їхали "доводити свою правоту"
показать весь комментарий
24.04.2025 08:07 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2025 10:29 Ответить
Можливо , у військового щось сталося вдома і йому потрібно
було дуже швидко дістатися до столиці !!
показать весь комментарий
24.04.2025 00:23 Ответить
Ну, це все міняє )
показать весь комментарий
24.04.2025 10:22 Ответить
Щось воно (фото) мені постановкою віддає.
показать весь комментарий
24.04.2025 02:00 Ответить
Мєнти вони й африці менти...
показать весь комментарий
24.04.2025 05:50 Ответить
Навіщо робити з цієї події новину? Щоб що?
показать весь комментарий
24.04.2025 07:02 Ответить
А навіщо з новин про затримання там когось на кордоні робити новину щодня. Щоб що?
показать весь комментарий
24.04.2025 08:09 Ответить
Может, военный просто увидел как тут всякие просто разъезжаются на автомобилях пока он рискуя жизнью воюет на фронте с врагом, вот он и принудил одного из "разжиревших от хорошей жизни" ухилянтов немного поработать и на Родину, в том числе на себя..
показать весь комментарий
24.04.2025 08:48 Ответить
Так, за кермом був мабуть Макс Бужанський або Коля Тіщєнко, а автомобіль, мабуть, Ferrari SF90 Stradale

Ні, дайте вгадаю: зв кермом був "чорнороб" на якомусь Ланосі хз якого року випуску. Бо проти "хазяїв життя" ніхто не биконе
показать весь комментарий
24.04.2025 11:08 Ответить
"героЇ" у формі сміття.....
показать весь комментарий
24.04.2025 09:07 Ответить
 
 