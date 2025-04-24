Военнослужащий на Сумщине взял в заложники водителя и требовал отвезти его в Киев, - Нацполиция. ФОТО
На Сумщине военнослужащий, угрожая оружием, взял в заложники водителя автомомбиля и требовал отвезти его в Киев.
Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, сообщает Цензор.НЕТ.
23 апреля в 18:23 на спецлинию "102" поступило сообщение, что вооруженный мужчина взял в заложники жителя Сумского района. Угрожая автоматом, он заставил потерпевшего на собственном авто отвезти его в Киев. При этом нарушитель сделал несколько выстрелов в сторону мужчины.
Менее чем за час правоохранители задержали автомобиль вместе со злоумышленником и заложником на трассе "Сумы-Киев".
Фигурантом оказался 47-летний военнослужащий, житель Киевской области. Водитель автомобиля не пострадал. Сейчас с задержанным работают полицейские для установления мотивов и обстоятельств преступления.
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У менегерів потужних з опу КМУ нардепів ВРУ, такого не буде, сидячи у тилу на Мівіні з абдристовичем!!
Бо те, що привладні із зеленським, натякають на себе, більше схоже на чохли для озброєння та бронеТехніки!
Якби мусора були бійцями, то у України навіть і маленького села не захопили.
скоріш за все спецназ
.
Вже небудеш викрикувати прокльони до поліцейських, що тебе будуть звільняти?
було дуже швидко дістатися до столиці !!
Ні, дайте вгадаю: зв кермом був "чорнороб" на якомусь Ланосі хз якого року випуску. Бо проти "хазяїв життя" ніхто не биконе