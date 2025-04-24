Военнослужащий на Сумщине взял в заложники водителя и требовал отвезти его в Киев, - Нацполиция. ФОТО

На Сумщине военнослужащий, угрожая оружием, взял в заложники водителя автомомбиля и требовал отвезти его в Киев.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, сообщает Цензор.НЕТ.

23 апреля в 18:23 на спецлинию "102" поступило сообщение, что вооруженный мужчина взял в заложники жителя Сумского района. Угрожая автоматом, он заставил потерпевшего на собственном авто отвезти его в Киев. При этом нарушитель сделал несколько выстрелов в сторону мужчины.

Менее чем за час правоохранители задержали автомобиль вместе со злоумышленником и заложником на трассе "Сумы-Киев".

Фигурантом оказался 47-летний военнослужащий, житель Киевской области. Водитель автомобиля не пострадал. Сейчас с задержанным работают полицейские для установления мотивов и обстоятельств преступления.

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