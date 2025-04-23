Військовослужбовець на Сумщині взяв у заручники водія та вимагав відвезти його до Києва, - Нацполіція. ФОТО
На Сумщині військовослужбовець, погрожуючи зброєю, взяв у заручники водія автомомбіля та вимагав відвезти його до Києва.
Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, повідомляє Цензор.НЕТ.
23 квітня о 18:23 на спецлінію "102" надійшло повідомленням, що озброєний чоловік взяв у заручники мешканця Сумського району. Погрожуючи автоматом, він змусив потерпілого на власному авто відвезти його до Києва. При цьому порушник зробив кілька пострілів у бік чоловіка.
Менш ніж за годину правоохоронці затримали автомобіль разом із зловмисником та заручником на трасі "Суми-Київ".
Фігурантом виявився 47-річний військовослужбовець, мешканець Київщини. Потерпілий не постраждав. Наразі із затриманим працюють поліцейські для встановлення мотивів та обставин злочину.
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У менегерів потужних з опу КМУ нардепів ВРУ, такого не буде, сидячи у тилу на Мівіні з абдристовичем!!
Бо те, що привладні із зеленським, натякають на себе, більше схоже на чохли для озброєння та бронеТехніки!
Якби мусора були бійцями, то у України навіть і маленького села не захопили.
скоріш за все спецназ
.
Вже небудеш викрикувати прокльони до поліцейських, що тебе будуть звільняти?
було дуже швидко дістатися до столиці !!
Ні, дайте вгадаю: зв кермом був "чорнороб" на якомусь Ланосі хз якого року випуску. Бо проти "хазяїв життя" ніхто не биконе