Військовослужбовець на Сумщині взяв у заручники водія та вимагав відвезти його до Києва, - Нацполіція. ФОТО

На Сумщині військовослужбовець, погрожуючи зброєю, взяв у заручники водія автомомбіля та вимагав відвезти його до Києва.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, повідомляє Цензор.НЕТ.

23 квітня о 18:23 на спецлінію "102" надійшло повідомленням, що озброєний чоловік взяв у заручники мешканця Сумського району. Погрожуючи автоматом, він змусив потерпілого на власному авто відвезти його до Києва. При цьому порушник зробив кілька пострілів у бік чоловіка.

Менш ніж за годину правоохоронці затримали автомобіль разом із зловмисником та заручником на трасі "Суми-Київ".

Фігурантом виявився 47-річний військовослужбовець, мешканець Київщини. Потерпілий не постраждав. Наразі із затриманим працюють поліцейські для встановлення мотивів та обставин злочину.

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