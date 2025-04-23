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Новини Фото Військовослужбовець захопив авто з водієм
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Військовослужбовець на Сумщині взяв у заручники водія та вимагав відвезти його до Києва, - Нацполіція. ФОТО

На Сумщині військовослужбовець, погрожуючи зброєю, взяв у заручники водія автомомбіля та вимагав відвезти його до Києва. 

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, повідомляє Цензор.НЕТ.

23 квітня о 18:23 на спецлінію "102" надійшло повідомленням, що озброєний чоловік взяв у заручники мешканця Сумського району. Погрожуючи автоматом, він змусив потерпілого на власному авто відвезти його до Києва. При цьому порушник зробив кілька пострілів у бік чоловіка.

Менш ніж за годину правоохоронці затримали автомобіль разом із зловмисником та заручником на трасі "Суми-Київ".

затримання військового який взяв заручника

Фігурантом виявився 47-річний військовослужбовець, мешканець Київщини. Потерпілий не постраждав. Наразі із затриманим працюють поліцейські для встановлення мотивів та обставин злочину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кинув гранату на авто на Подолі: поліція затримала чоловіка. ФОТО

Автор: 

заручник (822) Нацполіція (15176) Сумська область (3687) військовослужбовці (4756)


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Топ коментарі
+20
Ну і мусора (на фото) виглядають справжніми героями, бійцями. Спіймали такого страшного злочинця.
Якби мусора були бійцями, то у України навіть і маленького села не захопили.
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24.04.2025 00:01
+17
Це нервове напруження в Українця на фронті!!
У менегерів потужних з опу КМУ нардепів ВРУ, такого не буде, сидячи у тилу на Мівіні з абдристовичем!!
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23.04.2025 23:56
+14
Та яка мівіна? Скумбрія по 8 і оТТТакі сраки от'їли.
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23.04.2025 23:59
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Це нервове напруження в Українця на фронті!!
У менегерів потужних з опу КМУ нардепів ВРУ, такого не буде, сидячи у тилу на Мівіні з абдристовичем!!
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23.04.2025 23:56 Відповісти
Та яка мівіна? Скумбрія по 8 і оТТТакі сраки от'їли.
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23.04.2025 23:59 Відповісти
То таки і ПРАВДА!
Бо те, що привладні із зеленським, натякають на себе, більше схоже на чохли для озброєння та бронеТехніки!
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24.04.2025 00:05 Відповісти
Може хотів "оповістити" колег з тецека про події на фронті.
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23.04.2025 23:59 Відповісти
Ну і мусора (на фото) виглядають справжніми героями, бійцями. Спіймали такого страшного злочинця.
Якби мусора були бійцями, то у України навіть і маленького села не захопили.
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24.04.2025 00:01 Відповісти
Це ж вам, не служок з ВРУ ловити, аж на кордоні!!
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24.04.2025 00:07 Відповісти
поліція робить свою справу.

скоріш за все спецназ

.
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24.04.2025 00:29 Відповісти
Зазвичай "Корд". Так, реакція людей трохи дивує
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24.04.2025 00:38 Відповісти
Шо делается? Куда катится Украина? Молодежь, скажите, разве в спецназ уже берут с партаками (наколками)?
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24.04.2025 05:32 Відповісти
Они же на пляже.

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24.04.2025 11:31 Відповісти
Це ти таким чином висловлюєш бажання опинитися у ролі такого ж водія, а коли поліція буде, тебе, заручника визволяти, ти почнеш горлопанити, то шо зараз накалякав ?
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24.04.2025 01:03 Відповісти
я таким чином ні яких бажань не висловлює, то ти вигадуєшь і горлопанішь.
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24.04.2025 01:43 Відповісти
Что ж ті фраєр, здал назад?
Вже небудеш викрикувати прокльони до поліцейських, що тебе будуть звільняти?
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24.04.2025 15:34 Відповісти
О! Мусорша з Іспанії укро.мусоров захищає(((: А де я кудись здавав ? Докажи. Клєвєту наводиш, фальсіфікуєшь, як мусора звикли
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24.04.2025 20:37 Відповісти
в данной ситуации не совсем понятен ваш выпад - я правильно понимаю, полиция должна была забить болт на происходящее?
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24.04.2025 08:34 Відповісти
Бо до Німеччини не змогли доїхати)
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24.04.2025 00:15 Відповісти
Чекають щоб потужний ліквідатор з Німеччини приїхав і показав як треба
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24.04.2025 00:18 Відповісти
Якби в Німеччині набирали зондер-команду по відстрілу ухилянтів та дезертирів, то я би був там командиром. Але нажаль такого нема. А пшекам, які наче збирають український легіон, я недовіряю.
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24.04.2025 01:50 Відповісти
Зрозуміло, диванний зондер командир
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24.04.2025 04:32 Відповісти
А заручник після звільнення вже пройшов влк та відправлений в "учєбку"?
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24.04.2025 00:09 Відповісти
Гарне фото, якраз показує з ким воюють поліцаї
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24.04.2025 00:20 Відповісти
На задньому плані - пляшка коньяку ... схоже - це вона головна причина події ...
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24.04.2025 00:43 Відповісти
Мабуть це хтось з наших, "цензоровських" - прочитали черговий коментар на форумі, який не сподобався, та їхали "доводити свою правоту"
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24.04.2025 08:07 Відповісти
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24.04.2025 10:29 Відповісти
Можливо , у військового щось сталося вдома і йому потрібно
було дуже швидко дістатися до столиці !!
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24.04.2025 00:23 Відповісти
Ну, це все міняє )
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24.04.2025 10:22 Відповісти
Щось воно (фото) мені постановкою віддає.
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24.04.2025 02:00 Відповісти
Мєнти вони й африці менти...
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24.04.2025 05:50 Відповісти
Навіщо робити з цієї події новину? Щоб що?
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24.04.2025 07:02 Відповісти
А навіщо з новин про затримання там когось на кордоні робити новину щодня. Щоб що?
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24.04.2025 08:09 Відповісти
Может, военный просто увидел как тут всякие просто разъезжаются на автомобилях пока он рискуя жизнью воюет на фронте с врагом, вот он и принудил одного из "разжиревших от хорошей жизни" ухилянтов немного поработать и на Родину, в том числе на себя..
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24.04.2025 08:48 Відповісти
Так, за кермом був мабуть Макс Бужанський або Коля Тіщєнко, а автомобіль, мабуть, Ferrari SF90 Stradale

Ні, дайте вгадаю: зв кермом був "чорнороб" на якомусь Ланосі хз якого року випуску. Бо проти "хазяїв життя" ніхто не биконе
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24.04.2025 11:08 Відповісти
"героЇ" у формі сміття.....
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24.04.2025 09:07 Відповісти
 
 