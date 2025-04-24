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Новости Фото Убытки государству
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Использовали подчиненных для строительства собственного дома: в суд направлено дело против двух экс-военных, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших должностных лиц одной из воинских частей, которые начисляли "боевые выплаты" за строительство собственного дома.

Об этом сообщила специализированная прокуратура Восточного региона, информирует Цензор.НЕТ.

Двое экс-военных предстанут перед судом за начисления "бойових"
Двое экс-военных предстанут перед судом за начисления "бойових"

По данным следствия, в период с марта 2023-го по август 2024 года экс-заместитель командира воинской части при содействии бывшего командира батальона материального обеспечения привлек трех военнослужащих для строительства и обслуживания собственного дома. Все это время привлеченные военные не выполняли своих служебных обязанностей, но продолжали получать выплаты - по 100 тысяч гривен ежемесячно.

В результате этих действий государству нанесен ущерб на более чем 2,7 млн грн.

Нарушителям сообщено о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, что привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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выплаты (646) прокуратура (5013) военнослужащие (6142)


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Нормальні комбати. Інші могли б змусити безкоштовно працювати. Так що це навіть по людськи!!!
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24.04.2025 16:12 Ответить
Прокурори інвалідність підтвердили сумлінним служиннім ОПі?
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24.04.2025 16:13 Ответить
А скільки ще таких пацюків сидять по тилам на "бойових"? І УБД стовідсотково мають.
Після війни мабуть матимемо кілька мільйонів "учасників".
Сирський, де твій аудит?
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24.04.2025 16:15 Ответить
Тільки разуючі подібні нлвини, складається враження, що цим займається значна частина військових.
Потім зтось порахує скільки сотен і тисяч селищ з новими помістями з'явились в Україні, поки інши воївали.
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24.04.2025 17:48 Ответить
такого в армії вистачає
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24.04.2025 16:27 Ответить
 
 