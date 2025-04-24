Использовали подчиненных для строительства собственного дома: в суд направлено дело против двух экс-военных, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших должностных лиц одной из воинских частей, которые начисляли "боевые выплаты" за строительство собственного дома.

Об этом сообщила специализированная прокуратура Восточного региона, информирует Цензор.НЕТ.





По данным следствия, в период с марта 2023-го по август 2024 года экс-заместитель командира воинской части при содействии бывшего командира батальона материального обеспечения привлек трех военнослужащих для строительства и обслуживания собственного дома. Все это время привлеченные военные не выполняли своих служебных обязанностей, но продолжали получать выплаты - по 100 тысяч гривен ежемесячно.

В результате этих действий государству нанесен ущерб на более чем 2,7 млн грн.

Нарушителям сообщено о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, что привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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