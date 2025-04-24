Використовували підлеглих для будівництва власного будинку: до суду скеровано справу проти двох ексвійськових, - прокуратура. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт щодо двох колишніх посадовців однієї з військових частин, які нараховували "бойові виплати" за будівництво власного будинку.

Про це повідомила спеціалізована прокуратура Східного регіону, інформує Цензор.НЕТ.





За даними слідства, у період з березня 2023-го по серпень 2024 року ексзаступник командира військової частини за сприяння колишнього командира батальйону матеріального забезпечення залучив трьох військовослужбовців для будівництва та обслуговування власного будинку. Увесь цей час залучені військові не виконували своїх службових обов’язків, але продовжували отримувати виплати - по 100 тисяч гривень щомісячно.

Унаслідок цих дій державі завдано збитків на понад 2,7 млн грн.

Порушникам повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

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