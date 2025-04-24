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Використовували підлеглих для будівництва власного будинку: до суду скеровано справу проти двох ексвійськових, - прокуратура. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт щодо двох колишніх посадовців однієї з військових частин, які нараховували "бойові виплати" за будівництво власного будинку.

Про це повідомила спеціалізована прокуратура Східного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє ексвійськових постануть перед судом за нарахування "бойових"
Двоє ексвійськових постануть перед судом за нарахування "бойових"

За даними слідства, у період з березня 2023-го по серпень 2024 року ексзаступник командира військової частини за сприяння колишнього командира батальйону матеріального забезпечення залучив трьох військовослужбовців для будівництва та обслуговування власного будинку. Увесь цей час залучені військові не виконували своїх службових обов’язків, але продовжували отримувати виплати - по 100 тисяч гривень щомісячно.

Унаслідок цих дій державі завдано збитків на понад 2,7 млн грн.

Порушникам повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). 

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виплати (1045) прокуратура (3679) військовослужбовці (4759)


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Нормальні комбати. Інші могли б змусити безкоштовно працювати. Так що це навіть по людськи!!!
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24.04.2025 16:12 Відповісти
Прокурори інвалідність підтвердили сумлінним служиннім ОПі?
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24.04.2025 16:13 Відповісти
А скільки ще таких пацюків сидять по тилам на "бойових"? І УБД стовідсотково мають.
Після війни мабуть матимемо кілька мільйонів "учасників".
Сирський, де твій аудит?
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24.04.2025 16:15 Відповісти
Тільки разуючі подібні нлвини, складається враження, що цим займається значна частина військових.
Потім зтось порахує скільки сотен і тисяч селищ з новими помістями з'явились в Україні, поки інши воївали.
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24.04.2025 17:48 Відповісти
такого в армії вистачає
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24.04.2025 16:27 Відповісти
 
 