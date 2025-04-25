Боевые роботы с функциями ИИ уже оказывают огневую поддержку ВСУ, - Минобороны. ФОТО

В Силах обороны Украины началось боевое применение наземных роботизированных платформ украинской разработки, в частности Droid TW, который оснащен системами искусственного интеллекта.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, разработку Droid TW инициировали сами военные - они нуждались в средстве для снижения рисков для личного состава и ведения автономного боя с высокой точностью. Комплекс сразу создавали как боевую единицу - для ударных и разведывательных задач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский боевой робот D-21-12R допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

В 2023 году Droid TW прошел первые полевые испытания, которые показали его эффективность, а уже в декабре 2024 года система была официально кодифицирована для поставок в Вооруженные силы.

Одна из главных особенностей Droid TW - использование ИИ для распознавания живой силы противника. Платформа может работать в сложных условиях, дистанционно управляется, способна действовать автономно и обеспечивает высокую эффективность огневой поддержки и наблюдения.

В Минобороны отметили, что в иностранных СМИ Droid TW уже сравнивают с роботами из фантастических фильмов, в частности "Терминатором", подчеркивая его технологичность и боевые возможности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Роботизированный комплекс "Лють" принят на вооружение, - Минобороны