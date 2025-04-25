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Новости Фото Оружие Украины
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Боевые роботы с функциями ИИ уже оказывают огневую поддержку ВСУ, - Минобороны. ФОТО

В Силах обороны Украины началось боевое применение наземных роботизированных платформ украинской разработки, в частности Droid TW, который оснащен системами искусственного интеллекта.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский боевой робот Droid TW

Как отмечается, разработку Droid TW инициировали сами военные - они нуждались в средстве для снижения рисков для личного состава и ведения автономного боя с высокой точностью. Комплекс сразу создавали как боевую единицу - для ударных и разведывательных задач.

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В 2023 году Droid TW прошел первые полевые испытания, которые показали его эффективность, а уже в декабре 2024 года система была официально кодифицирована для поставок в Вооруженные силы.

Одна из главных особенностей Droid TW - использование ИИ для распознавания живой силы противника. Платформа может работать в сложных условиях, дистанционно управляется, способна действовать автономно и обеспечивает высокую эффективность огневой поддержки и наблюдения.

В Минобороны отметили, что в иностранных СМИ Droid TW уже сравнивают с роботами из фантастических фильмов, в частности "Терминатором", подчеркивая его технологичность и боевые возможности.

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Автор: 

Минобороны (9339) украинское оружие (165)


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Огото він справді небезпечний! А якщо ще й з гумором, який притаманий ШІ- то бомба!!! Радісно вбивати буде!!!
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25.04.2025 13:07 Ответить
На ШІ треба ще замінити в Україні х, оте лайно, з мененгерів в ОПУ та Оманських агентів з помічниками від ригоАНАЛІВ! Бо гадять, останні, виключно Україні!!
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25.04.2025 13:07 Ответить
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25.04.2025 13:22 Ответить
І що, уся та неприкрита оптика на полі бою проіснує більше 5-ти хвилин? Що це за одоробло кружка очумєлиє ручкі? Сук@, замість ракет якісь дитячі витрибеньки
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25.04.2025 17:06 Ответить
 
 