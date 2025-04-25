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Бойові роботи з функціями ШІ вже надають вогневу підтримку ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

У Силах оборони України розпочалося бойове застосування наземних роботизованих платформ української розробки, зокрема Droid TW, який оснащено системами штучного інтелекту.

Про це повідомило Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Український бойовий робот Droid TW

Як зазначається, розробку Droid TW ініціювали самі військові - вони потребували засобу для зниження ризиків для особового складу та ведення автономного бою з високою точністю. Комплекс одразу створювали як бойову одиницю - для ударних та розвідувальних завдань.

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У 2023 році Droid TW пройшов перші польові випробування, які засвідчили його ефективність, а вже у грудні 2024 року систему було офіційно кодифіковано для постачань у Збройні сили.

Одна з головних особливостей Droid TW - використання ШІ для розпізнавання живої сили противника. Платформа може працювати в складних умовах, дистанційно керується, здатна діяти автономно та забезпечує високу ефективність вогневої підтримки й спостереження.

У Міноборони зазначили, що в іноземних ЗМІ Droid TW вже порівнюють із роботами з фантастичних фільмів, зокрема "Термінатором", підкреслюючи його технологічність та бойові можливості.

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Автор: 

Міноборони (7374) українська зброя (176)


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Огото він справді небезпечний! А якщо ще й з гумором, який притаманий ШІ- то бомба!!! Радісно вбивати буде!!!
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25.04.2025 13:07 Відповісти
На ШІ треба ще замінити в Україні х, оте лайно, з мененгерів в ОПУ та Оманських агентів з помічниками від ригоАНАЛІВ! Бо гадять, останні, виключно Україні!!
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25.04.2025 13:07 Відповісти
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25.04.2025 13:22 Відповісти
 
 